Christian Bach es llorada por sus colegas famosos

Ciudad de México.

El anunció de la muerte de la actriz argentina Christian Bach tomó por sorpresa al mundo del espectáculo este 01 de marzo.

Aunque Bach murió el 26 de febrero, su familia decidió guardar la noticia para tener más privacidad en su duelo, revelando hasta este viernes el deceso de la actriz de 59 años.

En la esfera virtual las celebridades han expresado sus condolencias, muestras de cariño y apoyo a su viudo, Humberto Zurita, y sus hijos, Emiliano y Sebastián Zurita.

En sus redes sociales dieron el último adiós a Christian quien ganó reconocimiento por su participación en telenovelas como Los ricos también lloran (1979), La patrona, Impostora, La Chacala o Bodas de odio, entre otras.

- Verónica Castro: "Amanecimos con una triste noticia que cuesta trabajo entender. Christian Bach QEPD! Grandes recuerdos.", escribió la veterana actriz junto a un video de ella y Bach en "Los ricos también lloran".

- Edith González "La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver que regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija! Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido “Deseo” en la que una vez mas demuestra su talento y gran inteligencia. Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo".

-Aracely Arámbula: "Siempre te recuerdo así sonriendo y haciendo bromas y aquí celebrando tu vida. Celebraré haberte conocido GRACIAS por creer en mi y por ser la primera en darme la oportunidad de actuar en tu novela cañaveral de pasiones, siempre te lo dije agradecida por tener la suerte que fueras mi gran productora gracias por tus consejos tú cariño y todas las risas por ser mi Patrona bella .... GRACIAS SIEMPRE CHRIS TE AMO. Abrazos eternos y todo mi cariño a tu bella familia bendiciones.", expresó la intérprete que actuó junto a Bach en "La Patrona", una de sus últimas telenovelas.

-Maribel Guardia: "Un aplauso a la vida de Christian Bach. Madre amorosa, esposa, extraordinaria actriz, productora. Nunca te vamos a olvidar. Descansa en paz. Mis más sinceras condolencias para toda su familia."

- Consuelo Duval: "Esta noticia me apachurró el corazón ¡Que Dios la tenga en sus brazos, contemplando la luz de su rostro divino. Que su familia encuentre pronto el consuelo para tan profundo dolor!! Gracias señorona por ser una inspiración para muchas. En paz descanse Christian Bach"

- Joaquín López-Dóriga: "Les informo con tristeza el fallecimiento de la actriz Christian Bach. Para su familia mi pésame. DEP."

- Chantal Andere: "DEP la querida y admirada Christian Bach. Un abrazo a toda su familia. Dedico mi función de hoy a ella, con mucho cariño y respeto", escribió la actriz que compartió con Bach en la telenovela "El beso de la mujer araña", hace 20 años.

- Paty Chapoy: "Triste noticia...Christian Bach falleció de un paro respiratorio. Lo siento mucho. Abrazo con cariño a Humberto y sus hijos.Descnse en paz."

- Ana Barbara: "Nacemos para un día dejar de existir pero no deja de ser dolorosa la realidad, la partida de Cristian Bach una mujer que por alguna razón la imaginaba llena de vida, disfrutando de sus hermosos y trabajadores hijos, quienes me ha tocado verlos esforzándose para seguir adelante en sus propios caminos y en quienes se refleja la entrega de una madre amorosa que los a conducido por una senda llena de amor, escribo esto porque estoy impactada con la triste noticia y deseo que el Todo Poderoso llene de paz prontamente el espíritu de su familia.y a quienes me leen y yo incluida, vivamos al máximo, día a día, demos y recibamos amor de quienes nos hacen bien AMÉN"

- María Celeste Arrarás : "Así te recordaré querida Christian Bach. Con esa sonrisa. #descansaenpaz #rip"