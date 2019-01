Hermana de Thelma Fardín asegura que Juan Darthés no abusó de ella

Buenos Aires, Argentina.

Una nueva polémica gira en torno al caso de la denuncia de violación de Thelma Fardín contra su excompañero de telenovela Juan Darthés, luego que la media hermana asegurara que el actor no la violó.



Carla Lescano, hija de la misma madre de Thelma, hizo la confesión en una entrevista radial en la que además afirmó que la exactriz de Patito Feo tiene problemas psicológicos y psiquiátricos.



Según relató la joven, su hermana llamó a su mamá mientras estaba visitándola asegurando que se iba a quitar la vida. "Yo sé que ella hubiere contado esto y hubiese hecho de esto algo mucho más popular, mucho tiempo antes si hubiese sido verdad. Está claro que no es verdad lo que está diciendo, que es una mentira", expresó.



"Me refiero al colectivo y a la mentira de, después de 10 años, salimos a decir que nos violaron. Cuando a mí me pasó de verdad (ser víctima de una violación) yo pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta la uñas del dedo gordo del pie, tengo un montón de pericias médicas y psicológicas, me hicieron cámaras Gesell, un montón de cosas. Y ahora parece que la moda es salgo, digo: 'Hola, me violaron hace diez años', y está buenísimo", señaló.Lescano recordó que el papá de Thelma la violó por varios años y que eso llevó a que la separaran de su madre y su hermana, lo que ha provocado que no tengan una estrecha relación.



"Yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años, cuando me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, la hermana de mi mamá -agregó Lescano-. Thelma, en cambio, sí tiene buena relación con su mamá, que la acompañó en la denuncia contra Darthés.

"Tratamos de recomponer el vínculo (con Thelma) porque fue siempre muy difícil porque es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos", dijo Lescano.

Aseguró también que entró en las disyuntiva si salía a "ayudar" a Darthés al asegurar que el relato de Fardín era una total mentira.



Thelma, que pertenecía al club de las Populares en la telenovela argentina, confesó que la violación se produjo durante una gira por Nicaragua 2009.



"Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá cómo me ponés', dijo. También añadió que la tiró en la cama, le corrió el shorcito y empezó a practicarme otro tipo de sexo.

"Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', pero no le importó. Se subió encima mío y me...", relató entre lágrimas Thelma.