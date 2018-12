Cardi B y Offset se separan a un año de matrimonio

Nueva York, EEUU.

La historia de amor de Cardi B y Offset no ha tenido el final feliz que muchos esperaban.

La rapera revelación se había casado en septiembre de 2017 con el componente del trío Migos, con quien tiene a su hija Kulture Kiari Cephus, nacida en julio de 2018, y que ha sido además uno de sus grandes apoyos a lo largo de su reconversión de estrella televisiva a figura de la música del momento.

Sin embargo, ella acaba de anunciar a través de sus redes sociales su separación apenas un año después de que contrajeran matrimonio en una discreta ceremonia a la que acudieron en ropa deportiva y que solo contó con un testigo.

"Todo el mundo ha estado preguntándome al respecto y demás y supongo que ya lo saben. Llevo un tiempo intentando arreglar la situación con el padre de mi bebé. Somos muy buenos amigos y muy buenos compañeros de negocios, y él siempre será la persona a la que recurra cuando necesite hablar, y nos queremos mucho. Pero las cosas llevan mucho tiempo sin funcionar entre nosotros", explica la artista en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram junto al título: "Ahí lo tienen... paz y amor".

"No es culpa de nadie. Supongo que simplemente hemos acabado desenamorándonos, pero la cuestión es que ya no estamos juntos", añade para dejar claro que la suya ha sido una ruptura amistosa. "No sé, me imagino que tardaremos un tiempo en obtener el divorcio y siempre voy a sentir un gran cariño hacia él porque es el padre de mi hija", concluye.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores y los fans de la pareja, hasta el punto de que algunos siguen convencidos de que todo se trata de una broma de la rapera, a pesar de que el propio Offset se haya pronunciado en la sección de comentarios de la publicación para confirmar la historia y dar a entender que él no está siendo capaz de mantener la calma que Cardi exhibe a lo largo de toda la grabación.

"Han ganado", escribió en referencia aparentemente a todos aquellos que llevaban casi desde el inicio de su relación apostando por su ruptura.

Curiosamente, hasta hace tan solo unos días ella había seguido compartiendo imágenes del rapero en sus redes sociales -incluida una en la que aparecían besándose durante un partido de los Lakers- junto a mensajes de amor y declaraciones de intenciones muy explícitas.

Actualmente Cardi B enfrente cargos por agredir a dos mujeres en un club de strippers, supuestamente por que una de ellas era amante de Offset.

Por otra parte, de las palabras de la joven se desprende que el exitoso historial de colaboraciones entre la ya expareja no llegará a su fin junto a su matrimonio.

Los últimos planes al respecto que había compartido el propio Offset pasaban porque grabaran un álbum juntos tras la buena acogida que habían recibido los sencillos en que unieron fuerzas.

"Yo siempre he visto su potencial, su visión y su ambición. Da igual lo que haga, siempre va a ser la mejor. Es como yo y me aporta emoción y presión a partes iguales porque es la número uno, así que cada vez que lanzo un tema, yo tengo que conseguir entrar al menos en el top 10", afirmaba él en aquel momento.

