Héctor Soberón responde a Michelle Vieth tras fuertes acusaciones de violencia y hasta aborto

Ciudad de México, México.

La actriz Michelle Vieth podría enfrentar consecuencias legales después de volver a acusar a su exesposo Héctor Soberón de presunta violencia doméstica y agregar que este había hecho abortar a una de sus exnovias.

Vieth promueve un documental de su vida donde plasmará lo sufrido después de que Soberón supuestamente publicara su video sexual.

En esta producción la actriz de Amigas y Rivales revela que el actor había obligado a abortar a Grettell Valdez, actriz con quien, según Vieth, Soberón le fue infiel durante su noviazgo.

Soberón se defendió y dio su versión de los hechos en un video donde desmiente a Vieth.

“Las recientes declaraciones de esta señora (Michelle Vieth), sigue sacando provecho de una situación incómoda y de la cual se me responsabilizó”, expresó el actor en un video transmitido en los programas mexicanos De primera mano y Ventaneando.

“Han pasado casi 15 años en los cuales he sido amenazado, acusado, señalado, juzgado y sentenciado por algunos ante la opinión pública. En todo este tiempo yo he evitado hablar, responder o aclarar por respeto a no enlodar o denigrar la imagen de una mujer (Vieth) que en su momento fue mi pareja.", dijo el actor, de 54 años.

Vieth y Soberón estuvieron casados entre 2002 y 2004.

"Lo peor es que, después de tanto tiempo, sigue reviviendo algo que, según ella, le hizo mucho daño y de lo cual ha dicho en muchas ocasiones que no hablará del tema, y aún así sigue haciéndolo, pero también (sigue) mintiendo, dando fechas y datos que no coinciden”, señaló el actor de telenovelas como María la del barrio o Mi pequeña traviesa.

"Por ejemplo, ella nació en noviembre del 79 y yo la conocí en la novela a mediados del 98. Hagan sus cuentas y verán que no son 16 años (de que empezaron su relación), como ella afirma. A parte, nos casamos en el 2002, donde ella tenía 23 o 24 años”, sentenció el actor refiriéndose a las declaraciones de Vieth, en las que asegura que empezó su relación con el intérprete cuando ella era menor de edad.

Escucha las acusaciones de Vieth:

Soberón también aprovechó para defender la reputación de quien fue su pareja, Grettell Valdez.

“En este momento, está involucrando a una persona del medio (Grettell Valdez) que ya tiene una vida hecha y sin ninguna prueba, obvio es mentira lo que ella está afirmando, y me da lástima que haya dañado así a dicha persona cuando ella sabe muy bien lo que significa la invasión a la privacidad, y la verdad no sé por qué lo hizo”, dijo refiriéndose a las acusaciones del presunto abortó que se hizo Valdez mientras estaba con Soberón.

El actor pide nuevamente que este tema quede cerrado "Una vez más por respeto a los hijos, pero, sobretodo, a mi familia, a quien más amo por sobre todas las cosas, no hablaré más al respecto y yo sí lo he cumplido. Ya superé este evento que me hizo tocar fondo por mucho tiempo”, enfatizó.

También lee: Kim Kardashian estaba drogada cuando se casó y filmó su famoso video íntimo

Soberón concluye defendiendo su honor, algo que ha sido pisoteado debido a las constantes acusaciones de parte de su exesposa.

"Tengo algo que se llama moral y decencia, no está en mí juzgarla como lo fui yo. Hasta ahora estoy firme en mi postura. He callado y no me importó quedarme sin trabajo, que me vetaran en las televisoras, ser rechazado y discriminado, empezando de cero por algo que bien sabe que no soy culpable. Acepto que mi única responsabilidad fue brindarle apoyo moral, mi cariño como pareja, aceptando cosas porque quise creer en ella. He aguantado que se pisoteara mi reputación y mi dignidad. He aguantado el bullying entre amigos y compañeros de trabajo y no me importa lo tan desagradable como ser humano que me quiera mostrar porque sé que no soy así (...) Puede seguir diciendo e inventando lo que guste. No voy a caer en su juego ni me voy a rebajar”., concluyó el histrión.

Otro que defendió a Grettell fue su ex esposo Juan Patricio Borghetti, quien dijo a Ventaneando que lo dicho por Michelle Vieth es completamente falso.

"A mí Grettell me dijo que eso es mentira. Partiendo de ahí no hay mucho más que decir”, aseveró el argentino.

Te puede interesar: Chabelo pierde la paciencia con una periodista de Telemundo

Borghetti también criticó la postura de Vieth, una presunta víctima de violencia de género.

“Me llama la atención que alguien que sufrió en carne propia una violación a su intimidad esté exponiendo a alguien que no es ella. No debería ser así. Me parece que es grave involucrar a terceros. Si fue verdad, no debería suceder. Hay que cuidar muchísimo lo que se publica, lo que se dice”., dijo Borghetti, con quien Grettell comparte un hijo en común, Santino Borghetti.