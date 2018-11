Kim Kardashian estaba drogada cuando se casó y filmó su famoso video íntimo

Los Ángles, EEUU.

Kim Kardashian volvió al pasado para recordar uno de los momentos claves que la llevaron a convertirse en una celebridad.

La socialité se refirió al video íntimo que le valió una gran popularidad y que le ayudó a abrirse paso en la industria con su programa de telerrealidad "Keeping Up With The Kardashian".

En un reciente episodio del mencionado show la madre de tres confiesa a su hermana Kendall Jenner y a su ex cuñado Scott Disick que había probado el éxtasis dos veces en su vida, una el día que se casó con su primer esposo Damon Thomas en 2000 y lo hizo nuevamente cuando grabó el video sexual con su novio en 2003 el rapero Ray J; clip que terminó saliendo a la luz en 2007.

El productor Damon Thomas estuvo casado con Kim Kardashian entre 2000 y 2004.

Kardashian aludió que la experiencias fueron terribles ya que la llevaron a cometer errores en las dos ocasiones.

Sin embargo una fuente cercana a Ray J salió a desmentir que la ahora esposa de Kanye West haya estado drogada durante la grabación del video.

Según dijo el informante a TMZ, la empresaria había bebido alcohol y fumado algo de marihuana antes de hacer la filmación; además agrega que el rapero se sintió ofendido por las las declaraciones de Kim que daban a entender que este había tenido un encuentro sexual con ella mientras su conciencia estaba alterada por el uso de drogas.

Kim Kardashian y su entonces novio Ray J.

Mientras tanto fuentes cercanas a Kim aseveraron al portal que la estrella se mantiene apegada a sus declaraciones, ya que no tiene nada que ganar al mentir sobre eso en este momento de su vida.

El informante agrega que Kim está agradecida de haber aprendido desde el principio las experiencias con las drogas y atribuye esas lecciones para mantenerse alejada de las drogas o el abuso de alcohol.

Kardashian West se casó con el productor musical Damon Thomas en 2000 y la pareja se divorció en 2004. Se casó con el jugador de baloncesto Kris Humphries en 2011 y la pareja se separó 72 días después.

Actualmente está casada con el rapero Kanye West desde 2014 y son padres de North, 5, Saint, 2 y Chicago, nacida en enero.