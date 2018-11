Robert De Niro confirma su divorcio de Grace Hightower

Hollywood, EEUU.

El actor Robert De Niro ha emitido finalmente un comunicado para confirmar las informaciones que, hace casi una semana, apuntaban al fin de sus más de dos décadas de matrimonio con la también intérprete Grace Hightower, junto a la que tiene a sus hijos Elliot (20) y Helen Grace (6) y con la que ahora asegura atravesar un "difícil pero constructivo período de transición".

"Quiero rendir homenaje a Grace como la madre maravillosa que es y me gustaría pedir a todo el mundo que respete nuestra privacidad al tiempo que desarrollamos nuestros nuevos roles como compañeros en la paternidad", reza un extracto de la nota de prensa facilitada por el artista estadounidense, de 75 años.

"Grace y yo tenemos dos hijos hermosos. Nos adentramos en un período de transición en nuestra relación que supone un proceso difícil pero constructivo", ha añadido el astro de Hollywood sobre su separación.

También mira: Con foto acusan a Kit Harington de infiel; él lo niega

Aunque la pareja renovó sus votos matrimoniales hace 14 años -en una ceremonia a la que acudieron rostros tan conocidos de la meca del cine como Meryl Streep, Martin Scorsese y Ben Stiller- para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria sentimental, la cual se había visto marcada poco antes por una breve separación y una demanda de divorcio que fue rápidamente retirada, al final los dos artistas no han podido superar definitivamente aquellas desavenencias que han venido arrastrando desde entonces.

Te puede interesar: Juan Soler se separa de su esposa, Maki Soler

"Las cosas no siempre salen como uno esperaba o quería", aseguraba a la revista People una fuente cercana al exmatrimonio la semana pasada, solo unas horas después de que otro informante diera a conocer la triste noticia al diario The New York Post. "En estos momentos ya no viven juntos", revelaba.