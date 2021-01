Caravanas de migrantes han fracasado en los últimos dos años, advierte EEUU

Tegucigalpa, Honduras

Las caravanas de migrantes ilegales han fracasado en los últimos dos años, advirtió este miércoles Erick Moncayo, comisionado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.



Moncayo dijo que “las últimas caravanas han sido desmanteladas por los países por donde han pretendido cruzar y eso fue antes de la pandemia del covid-19”.

Para el 15 de enero se espera que salga una caravana de migrantes, la primera de este año, con rumbo a Estados Unidos, pese a que Guatemala y México han advertido que no permitirán el ingreso de personas de forma ilegal.



“La pandemia se ha convertido en un nuevo reto para las naciones de todo el mundo, las que han optado por cerrar sus fronteras para evitar la propagación de ese virus en su propio territorio a fin de proteger a su ciudadanía”, sostuvo.



“Nosotros con México y Canadá hemos impuesto restricciones en nuestras fronteras comunes para evitar el ingreso de personas en forma ilegal e igualmente Centroamérica ha tomado sus propias medidas”, afirmó.

"Coyotes"

“Los polleros, es decir los traficantes de personas, van a intentar continuar con sus acciones, pero se tendrán que enfrentar de nuevo a las fuerzas del orden de cada país, las que optarán por devolver a esos migrantes a sus lugares de origen”, afirmó.



“En realidad, el sueño americano no es lo que los migrantes creen, sin embargo, lo que buscan ellos es llegar a la frontera de Estados Unidos con el objetivo de pedir asilo político para ingresar a los Estados Unidos después de esperar de dos a tres años”, comentó.



“En realidad, en cuanto intenten entrar será expulsados hacia México, hasta que abran las cortes de Estados Unidos y quizás se les podrá dar una audiencia, pero hasta el momento no se han concedido ninguna en el último año por el covid-19”, señaló.



“Los mismos jueces han cerrado sus cortes, porque no quieren permitir el ingreso del virus, por lo que no estamos recibiendo solicitudes para asilo político de migrantes de ningún país”, concluyó.