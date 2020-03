Infectólogo advierte sobre el uso de las mascarillas de tela para evitar el coronavirus

San Pedro Sula, Honduras.

Las mascarillas de tela se han convertido en una alternativa para los hondureños ante la escasez y alto costo de las mascarillas convencionales; sin embargo, el infectólogo Tito Alvarado afirma que estas no son eficaces frente al coronavirus.

“Las mascarillas de tela evitan en un 0% el contagio del COVID-19, no son seguras. Hay que tener mucho cuidado al utilizarlas”, dijo este día a medios de comunicación.

Según el galeno, las más recomendables son las N95, ya que estas evitan en un 95% el contagio de esta letal enfermedad.

"Además evitan el 100% del polvo; y en cuanto a las mascarillas quirúrgicas, estas evitan el 80% de las partículas virales y en un 100% las del polvo", explicó el experto.

Por lo tanto subrayó que, “La eficacia de las mascarillas de tela son nulas para el coronavirus, así que es preferible que nos las utilicen”.

Y por último hizo énfasis, en que la mejor manera de protegerse del COVID-19, es lavarse las manos constantemente y evitar el contacto directo con los demas, así como no tocarse los ojos, nariz y boca.

- Recomendaciones sobre el uso de las mascarillas -

La OMS aconseja utilizar una mascarilla si se presentan síntomas respiratorios, tos o estornudos, si se cree que se ha contraído el Covid-19 con síntomas leves o si se está cuidando de alguien que podría estar infectado.

Las personas que no están enfermas no necesitan usar mascarillas porque no hay pruebas de que les vaya a proteger, y sí deben usarlas quienes presenten síntomas respiratorios y los profesionales sanitarios que traten a pacientes con coronavirus. La OMS recomienda a los médicos que empleen mascarillas con filtro de partículas equivalente a la FFP2.

Por otro lado, en Honduras ya se registran 141 personas contagiadas y nueve muertos a raíz de esta enfermedad.