"Entre más despidos hayan, más sufriremos por la crisis": Daniel Durón de la CGT

Tegucigalpa, Honduras.

El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, dijo el lunes que es necesario mantener a toda costa el empleo a los trabajadores hondureños, ya que de lo contrario la crisis que vive el país por el coronavirus se agudizará aún más.

"Entre más despidos hayan, más sufriremos por esta crisis. Si el trabajador se queda sin empleo no podrá comprar y sino no compra, las empresas no venden sus productos y por ende quebrarán. Así que tenemos que estar todos enfocados en sostener la economía de Honduras", comentó Durón.

Según Durón, en este momento se debe defender la parte más débil que son los trabajadores y sobre aquellos que pertenecen al 62% que ni siquiera recibe el salario mínimo.

Por otro lado, el líder obrero subrayó que es urgente tener solidaridad con el sector informal de Honduras, “ya que son los que viven del día a día y que están en condiciones prácticamente infrahumanas”, agregó.

“También, solicitó de manera pública atención mucho más contundente al sector de la salud. Este sector que está en precarias condiciones, que están poniendo el pecho por nosotros mientras nos quedamos en casa. Es vital que ellos puedan desarrollar su trabajo con mucho mayor eficiencia en función del pueblo hondureño”, aseveró.

Asimismo, solicitó a Gobierno que se garantice el empleo en el sector público; "es el Estado quien tiene que garantizar el principal ejercicio de estabilidad laboral y de sostenibilidad en los empleos", finalizó Durón.