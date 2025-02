Partys R’Us: emprendimiento que trajo las bebidas con bobas a La Lima

La Lima, Honduras.

“En un viaje hace como dos años, una de mis hermanas me invitó a un lugar nuevo que vendía bebidas con bobas. Me encantó tanto que le comenté que sería bueno poner un negocio así en La Lima, ya que aquí no se conocían todavía esas bebidas y quería que las personas pudiesen disfrutarlas”, cuenta Loida, recordando el momento en que nació la idea de su emprendimiento.

El camino no ha sido fácil. Como muchos emprendedores, Loida enfrentó obstáculos financieros y logísticos para hacer realidad su sueño.