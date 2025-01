“Todas podemos”: Irma, hondureña que transforma creatividad en joyas únicas

En un rincón de creatividad y dedicación, Irma Benavides ha encontrado un espacio para transformar su pasión en un emprendimiento lleno de belleza.

Amante de las joyas artesanales desde siempre y fundadodora de IMAC Bisutería, Irma recuerda: “Siempre me gustó usar joyas artesanales, las cuales tocaba comprar. En una oportunidad, una amiga me comentó que tenía experiencia en elaborarlas y que estaba dispuesta a enseñarme. Yo feliz porque era algo que me gustaba”.