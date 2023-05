Hondureña monta restaurante dentro de un salón de belleza

Betty Herrera, propietaria del lugar compartió su historia, pues desde 1997 ha sido emprendedora. Su sueño siempre ha sido tener un negocio familiar, anhelo que hoy es realidad.

También puede leer: Joven emprende con venta de mangos y ceviche en un troco

”Tengo mis hijos y quiero que sean igual que yo de emprendedores, por eso nació este café. Hay muchos jóvenes que buscan irse del país y yo como madre quiero que sean emprendedores para que no busquen ese camino”, inició diciendo Betty Herrera.

Agregó que es una mujer que ha luchado desde hace mucho tiempo para salir adelante con sus hijos, “gracias a Dios he llegado a ser la mujer que siempre he querido ser. Dios me lo ha dado todo”.

Además: Vendía porciones de postre en la calle; hoy tiene una repostería

Este emprendimiento primero comenzó como una sala de belleza y debido al largo tiempo que los clientes pasaban haciéndose trabajos estéticos, a doña Betty se le ocurrió la idea de integrar un café y restaurante en el interior del lugar para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.