Vendía porciones de postre en la calle; hoy tiene una repostería

Hace diez años, según la emprendedora, la vida le cambió. Luego de no tener un lempira para montar un negocio, un banco le aprobó un préstamo, lo cual para ella fue “ un milagro de Dios ”.

”Cuando empecé estaba en quiebra, no tenía trabajo ni ahorros, empecé haciendo porciones de tres leches ofreciendo en los bancos, muchas veces nadie me compraba, a veces vendía una porción, pero me levantaba muy temprano poniéndole las cosas al Señor. En ese momento nadie creía en mí”, exteriorizó Montoya.

Posteriormente, con sus pocos ahorros logró especializarse en el extranjero en el área pastelera. “Empecé con un emprendimiento normal, queriendo luchar para sacar adelante a mis hijos. Logramos crecer y posicionarnos en San Pedro Sula”, dijo.

Agregó que al principió “fue duro, no fue fácil” porque entró a un mercado desconocido; además tuvo que demostrar que sus productor eran de calidad.