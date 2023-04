Pareja emprendió para dar empleo a sus familiares en pandemia

Claro, el inicio no fue fácil, y mucho menos después de que el gobierno ordenó el cierre total de los restaurantes y centros con alto índice de contagio del virus. Pero ‘ 21 Grill ’, que así es como se llama el local, es un ejemplo admirable de superación y resiliencia.

“Con un poco de ahorros decidimos empezar con lo que ya teníamos, un pequeño anafre que da risa ahora verlo, ja, ja, ja, porque era miniatura, la estufa de mi casa es la que se utilizaba y una mesa. Así fuimos creciendo un poco y adquiriendo más equipo, siempre en medio de la pandemia. Nos tocaba levantarnos a las 3:00 a.m. para comprar, ya que a esa hora abrían los locales del mercado y los policias cerraban las calles a las 6:00 a.m. y supervisaban que no hubiera negocios abiertos”, agregó.

Por otro lado, sus empleados, Orlin Daniel, Normy, Bryan, Neylin, Jackeline, César, Heidy, Sulmi y Dylan, agradecen a la pareja por contratarlos en una época donde hallar empleo era prácticamente imposible.

“Ha sido el lugar donde he trabajado más de seis meses y de verdad que no tengo ninguna queja, este lugar me ha ayudado en todas mis necesidades. Ahora puedo salir adelante, tengo mis metas claras y estoy muy agradecida”, dijo la joven Normy.

”A mí, bueno, además de ahora poder sustentar a mi familia, he adquirido experiencia para manejar cajas registradora, he aprendido a lidiar con los clientes y lo que más agradezco es que aquí me han dado un horario flexible para continuar mis estudios”, dijo otra empleada llamada Sulmi.

En 21 Grill usted encontrará asados, hamburguesa, chicken fingers, alitas y muchísima más comida deliciosa. El ambiente es familiar y tiene capacidad para recibir a familiares numerosas y acoger personas que deseen celebrar una graduación, cumpleaños o cualquier otro momento especial.