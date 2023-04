Cancelados los vuelos de Spirit desde Fort Lauderdale en Honduras

Spirit Airlines , de acuerdo con las actualizaciones de los radares aéreos, ha cancelado la salida a Fort Lauderdale que estaba programada para las 12:55 a.m. de mañana, viernes, desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula , al igual que la llegada programada para las 11:59 de hoy, jueves.

El aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood , uno de los de mayor tráfico de Florida, cerrado este jueves por las fuertes lluvias caídas en la zona, que causaron inundaciones y problemas de tráfico, reabrirá el viernes por la mañana y no este mediodía como se había anunciado.

En el aeropuerto de Palmerola la situación es igual, pues para hoy, a las 12:26 p.m. estaba programada una salida hacia Fort Lauderdale, pero fue cancelada. También se canceló una salida calendarizada para mañana a la 1:41 a.m.

En cuanto a las llegadas, los aviones de Spirit que aterrizarían en Comayagua a las 11:33 a.m. de hoy y 12:37 a.m. de mañana no realizarán sus vuelos.