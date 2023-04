Invasores de acuífero se toman calle y exigen terrenos en SPS

Su principal exigencia es que la alcaldía de San Pedro Sula, liderada por Roberto Contreras, les otorgue un área donde puedan asentarse.

“Nosotros, quieran o no quieran, nos vamos a ubicar, nosotros no nos vamos a mover de ninguna manera. Vamos a cerrar las entradas y salidas de San Pedro Sula. Somos unas 140 personas aquí. A nosotros nos botaron casas, nos llevaron la comida y ya no tenemos nada. (Roberto) Contreras lo que está haciendo es que nosotros lleguemos al vandalismo y si eso quiere nosotros vamos a hacerlo”, dijo un ciudadano a Hoy Mismo.