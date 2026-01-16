  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Asfura se reúne con María Corina Machado: Fue un gran honor

A través de un mensaje público, Asfura señaló que "fue un gran honor conversar" con Machado, resaltando su firme liderazgo en la lucha contra lo que denominó "ideologías fracasadas"

Últimos Videos