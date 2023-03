Perdió su empleo como maestra y montó una repostería

La emprendedora agregó que, dio un giro de 180 grados, pues ella no sabía nada de repostería, no obstante, la vida ha sido generosa con ella y su familia, ya que, actualmente marcas reconocidas la han ayudado a capacitarse para crecer el la industria.

”Había que generar dinero, había deudas. Empezamos a vender postres dulces. Dios me abrió puertas para capacitaciones y ahora ya entramos de lleno en el rubro de la pastelería, boquitas y comida para eventos”, contó Enora.

Sin tener todo el conocimiento requerido para la elaboración de postres, la maestra se arriesgó e inició a elaborar pasteles ya no para sus amigos, sino para venderlos.

“Si Dios me cierra este camino y dice que me quiere llevar por rumbos desconocidos, ahí voy yo, contigo donde tú me envíes. Fue difícil al inicio, pero cada vez que hacía un postre nuevo era aquella emoción”, exteriorizó López.

Hasta el momento la venta de boquitas, postres y pasteles personalizados de Enoras es a través de redes sociales. No obstante la emprendedora sueña con el día de poder tener un local en el cual pueda ofrecer la variedad de pasteles que elabora.

Si deseas deleitar tu paladar con estos deliciosos postres, búscalos en todas las redes como Enoras Kitchen , aquí encontrarás postres de todos los sabores y colores.