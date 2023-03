Estudiante monta fábrica de chocolates en casa

”En el 2017 recibí un taller para elaborar chocolates, comencé a ver recetas en internet y vi la oportunidad de iniciar un emprendimiento. Por los momentos solo hago entregas locales”, dijo Perdomo.

El apoyo de sus clientes, sobre todo en fecha especiales ha sido la base para comenzar con este emprendimiento de esta joven soñadora; aunque se le ha presentado obstáculos, estos “no han sido suficientes para detener el proceso”.

”Cuando inicié hubo momentos en los cuales no quedé mal, pero sí perdí de hacer muchos pedidos, debido a la falta de tiempo, pero ahora, me organizo mejor y he tenido la oportunidad de crecer más”, expresó.

La emprendedora agregó que la aceptación de su producto ha sido excelente, pues considera, que sus chocolates no están elaborados solo con una receta básica, sino que, ella usa su creatividad.