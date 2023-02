Renunció a empleo y montó un salón para mascotas

Un joven hondureño renunció a su trabajo en una veterinaria en la cual había laborado por varios años; ya que, su visión era tener su propio de negocio de mascotas.

Óliver Raquel (de 25 años) montó hace un mes su emprendimiento de grooming para mascotas a domicilio, el negocio que el describe como su “sueño de niño”.

Lolas Grooming, como llamó su negocio el hondureño, es un salón de belleza para todo tipo de mascotas con atención a domicilio. “Siempre me han gustado los animalitos, antes me dedicaba al rescate de animalitos. Cuando entré a la veterinaria me inspiré para poner mi negocio”, contó el emprendedor.

