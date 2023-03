Médico dejó Colombia y en Honduras cumplió sus sueños

Hoy te contamos la historia de Rubén Trujillo, quien es un médico veterinario de origen colombiano que llego a Honduras hace más de un año, con muchos sueños de superación. Dejó su país no por falta de talento, sino porque no encontró la oportunidad de crecer como profesional, por lo que, emprendió un viaje para el centro de América en donde hoy tiene una clínica veterinaria a domicilio.

Aunque para él Honduras es un país hermoso y acogedor; no obstante, como cualquier ser humano que deja su lugar de nacimiento para iniciar un proyecto en otro país “tenía miedos”, por los cambios radicales.

El emprendimiento de este colombiano surgió a inicios de la pandemia cuando no se podía salir, en este sentido, vio la necesidad que podría pasar las mascotas, pues no había veterinarias abiertas en ese tiempo. “Al igual que un paciente humano necesitaban atención veterinaria personalizada, ante la premura de no poderse mover de las casas por los toques de queda surgió la idea de la veterinaria a domicilio”, inició contando el médico.