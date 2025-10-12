Salvador Nasralla ante el fallo del CNE: “Cálix tendrá participación en mi gobierno”

Tegucigalpa, Honduras.

Nasralla expresó que no intervendrá en el proceso de inscripción de Cálix y que respetará las decisiones de los órganos electorales, subrayando su compromiso con el cumplimiento de la ley.

Salvador Nasralla , candidato presidencial del Partido Liberal, se pronunció este fin de semana sobre la controversia en torno a la inscripción del diputado Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera no admitir su candidatura .

“Bienvenido Jorge Cálix si lo aceptan como diputado y, si no, también bienvenido. Él tendrá participación en nuestro gobierno”, afirmó Nasralla.

El aspirante liberal agregó que, aunque mantiene una relación de respeto con Cálix, no respaldará ninguna acción que contravenga la normativa electoral.

“No he violado la ley nunca, por lo tanto, no voy a apoyar que alguien quiera violarla, aunque eso sea una costumbre”, enfatizó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El pasado 10 de octubre, el CNE determinó, por unanimidad, declarar “No ha lugar” la inscripción de Jorge Cálix Espinal como candidato a diputado por Olancho, debido a que ya participó y perdió en las elecciones primarias como candidato presidencial del movimiento Juntos por el Cambio.

La resolución fue firmada por los tres consejeros del pleno: Ana Paola Hall, Cossette López Osorio y Marlon Ochoa. En su comunicado, el CNE explicó que los casos citados por Cálix como precedentes se resolvieron bajo una legislación anterior que ya no está vigente, por lo que no aplican en su situación actual.

Asimismo, el Consejo recordó al Partido Liberal su obligación de acatar la Constitución de la República, las leyes electorales vigentes y su propia declaración de principios.

El ente electoral reafirmó la aplicación estricta de la normativa y los procedimientos establecidos en la ley, cerrando temporalmente la puerta a la aspiración legislativa de Cálix.