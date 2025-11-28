Nasry Asfura agradece a Javier Milei por su respaldo

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se involucró este viernes en la discusión política de Honduras al publicar un mensaje en redes sociales donde afirmó que, para que la libertad prospere en la región, es necesaria una “derrota contundente del narcosocialismo que mantiene a Honduras como rehén desde 2022”.

El argentino, reconocido por su postura frontal contra los gobiernos de izquierda, también expresó en su mensaje en X su apoyo a la candidatura de Nasry Asfura, representante del Partido Nacional.

“La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”.