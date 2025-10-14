Calendario electoral Honduras 2025: fechas clave que debes saber

San Pedro Sula. ​​​​​​

Según la más reciente actualización del cronograma electoral 2025, entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre deben completarse 42 procesos esenciales , muchos de los cuales dependen del consenso entre los consejeros del pleno.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza contra el tiempo para cumplir con al menos 51 tareas críticas antes de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre , en medio de presiones políticas, retrasos técnicos y acusaciones de presunto boicot al proceso.

Entre las fechas más relevantes figura el 31 de octubre, cuando los partidos políticos deberán entregar al CNE el listado de propuestas para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y los delegados observadores, conforme al formato electrónico enviado el 1 de octubre.

El cronograma también establece que el 15 de octubre se adjudicará el servicio de transporte de materiales electorales, uno de los puntos más observados por los antecedentes de fallas logísticas en los comicios internos de marzo pasado.

Posteriormente, el 20 de octubre se firmará el contrato con las imprentas responsables de la producción del material electoral, mientras que al día siguiente se oficializará el contrato del sistema de control de calidad.

El 30 de octubre vence el plazo para la publicación de encuestas y sondeos de opinión, y al día siguiente se activará el apoyo de las Fuerzas Armadas, encargadas de la custodia del material electoral.

El 4 de noviembre se firmará el contrato definitivo para el transporte de material, cuyo envío comenzará el 20 de noviembre hacia las cabeceras departamentales y, posteriormente, a los Consejos Municipales Electorales (CME), donde quedará bajo resguardo militar hasta el día de las votaciones.