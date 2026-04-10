Así está el tipo de cambio en Honduras hoy 10 de abril

Tegucigalpa, Honduras

Para este viernes 10 de abril de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.5578 para la compra y L26.6906 para la venta. La cifra refleja un leve aumento respecto al cierre del jueves 9 de abril, cuando se cotizó en L26.5515 y L26.6843, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0063 lempiras tanto en la compra como en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes, mientras que el tipo de venta corresponde al precio al que venden la divisa a los demandantes, como importadores y personas naturales.

La diferencia entre ambos valores, equivalente al 0.05 %, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras. El mercado cambiario hondureño es regulado por el BCH mediante subastas diarias, en las que bancos comerciales y casas de cambio compran divisas para cubrir la demanda de sus clientes, principalmente empresas importadoras y personas que reciben remesas. Los dólares también pueden adquirirse en bancos autorizados, casas de cambio o a través de remesas familiares. En las últimas semanas, la tendencia al alza ha sido constante debido a compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener el tipo de cambio ajustado a factores de oferta y demanda, bajo un sistema de banda móvil.