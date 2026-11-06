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UTH revoluciona la educación superior en Honduras con 73 carreras y su campaña nacional ‘Haz Match con tu Futuro’

A través de un moderno test vocacional accesible en todo el país, la institución busca guiar a jóvenes y adultos en la construcción de su proyecto de vida.

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 16:21 -
  • Redacción
UTH revoluciona la educación superior en Honduras con 73 carreras y su campaña nacional ‘Haz Match con tu Futuro’

La Universidad Tecnológica de Honduras expande su catálogo académico al incorporar 12 nuevos programas diseñados para responder a las exigencias laborales actuales.

En una jornada decisiva para la educación hondureña, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) oficializó en San Pedro Sula la presentación de su Nueva Oferta Académica 2027. Con un total de 73 carreras aprobadas y el despliegue nacional de la iniciativa ‘Haz Match con tu Futuro’, la casa de estudios busca transformar la elección profesional en un camino guiado por el talento individual. El evento de lanzamiento congregó a las principales autoridades universitarias, directores de campus, docentes, colaboradores e invitados especiales.

La propuesta académica consolida a la institución como una de las universidades privadas con mayor alcance del país, estructurando un modelo de formación continua que abarca todos los niveles de enseñanza superior. La distribución contempla 17 técnicos universitarios, 28 licenciaturas e ingenierías, 26 maestrías y 2 doctorados. Este esquema permite a los estudiantes comenzar su formación con un técnico de dos años para inserción rápida, ascender a licenciaturas o ingenierías, y culminar con estudios de posgrado en el mismo ecosistema universitario.

UTH revoluciona la educación superior en Honduras con 73 carreras y su campaña nacional ‘Haz Match con tu Futuro’

Entre las principales novedades destaca la incorporación de 12 carreras adaptadas a las demandas inmediatas del mercado laboral. En el ámbito técnico, se sumaron los programas Bilingüe en Hospitality and Tourism y Sistemas Automotrices. A nivel de grado, se añadieron opciones como Economía Empresarial con Énfasis en Gestión de Riesgos Financieros, Ingeniería en Electromecánica y Administración Aduanera. En el sector de posgrados, la oferta integró cinco maestrías, entre ellas Psicología con Orientación Clínica, Gestión de Tecnologías Informáticas y Auditoría Social.

Cada nivel educativo ha sido diseñado con metas formativas definidas: los técnicos optimizan el ingreso expedito al empleo; los grados fortalecen el pensamiento crítico; las maestrías afianzan el liderazgo especializado; y los doctorados impulsan la investigación. En la cúspide académica, la UTH mantiene sus dos doctorados en Derecho y en Administración Gerencial. Las ramas de mayor peso curricular se concentran en Negocios y Servicios, Finanzas, Innovación, Gestión, Dirección e Ingenierías.

UTH revoluciona la educación superior en Honduras con 73 carreras y su campaña nacional ‘Haz Match con tu Futuro’

Paralelamente, el componente estratégico de este lanzamiento es la campaña ‘Haz Match con tu Futuro’, centrada en un test vocacional digital y gratuito. La herramienta está concebida para que estudiantes colegiales, graduados y adultos identifiquen en pocos minutos, desde un teléfono móvil o en las sedes de la institución, las áreas que mejor se alinean con sus fortalezas y talentos únicos. La propuesta busca erradicar la improvisación al elegir carrera y convertirla en una decisión meditada.

La iniciativa también involucra directamente a las familias hondureñas, reconociendo el respaldo de padres y tutores como un factor clave en la inversión profesional de sus hijos. Con una infraestructura que comprende 13 campus a nivel nacional, la campaña llegará a colegios, eventos estudiantiles y entornos digitales de todo el territorio. De esta manera, la UTH ratifica su lema de brindar infinitas posibilidades de desarrollo a la población.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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