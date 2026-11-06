UTH revoluciona la educación superior en Honduras con 73 carreras y su campaña nacional ‘Haz Match con tu Futuro’

En una jornada decisiva para la educación hondureña, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) oficializó en San Pedro Sula la presentación de su Nueva Oferta Académica 2027. Con un total de 73 carreras aprobadas y el despliegue nacional de la iniciativa ‘Haz Match con tu Futuro’, la casa de estudios busca transformar la elección profesional en un camino guiado por el talento individual. El evento de lanzamiento congregó a las principales autoridades universitarias, directores de campus, docentes, colaboradores e invitados especiales. La propuesta académica consolida a la institución como una de las universidades privadas con mayor alcance del país, estructurando un modelo de formación continua que abarca todos los niveles de enseñanza superior. La distribución contempla 17 técnicos universitarios, 28 licenciaturas e ingenierías, 26 maestrías y 2 doctorados. Este esquema permite a los estudiantes comenzar su formación con un técnico de dos años para inserción rápida, ascender a licenciaturas o ingenierías, y culminar con estudios de posgrado en el mismo ecosistema universitario.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de 12 carreras adaptadas a las demandas inmediatas del mercado laboral. En el ámbito técnico, se sumaron los programas Bilingüe en Hospitality and Tourism y Sistemas Automotrices. A nivel de grado, se añadieron opciones como Economía Empresarial con Énfasis en Gestión de Riesgos Financieros, Ingeniería en Electromecánica y Administración Aduanera. En el sector de posgrados, la oferta integró cinco maestrías, entre ellas Psicología con Orientación Clínica, Gestión de Tecnologías Informáticas y Auditoría Social. Cada nivel educativo ha sido diseñado con metas formativas definidas: los técnicos optimizan el ingreso expedito al empleo; los grados fortalecen el pensamiento crítico; las maestrías afianzan el liderazgo especializado; y los doctorados impulsan la investigación. En la cúspide académica, la UTH mantiene sus dos doctorados en Derecho y en Administración Gerencial. Las ramas de mayor peso curricular se concentran en Negocios y Servicios, Finanzas, Innovación, Gestión, Dirección e Ingenierías.