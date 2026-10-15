USAP anuncia convocatoria abierta para la V Edición del Zorzales Film Festival

San Pedro Sula.

La nueva edición contempla participaciones tanto de cineastas hondureños como del resto de Latinoamérica, en las categorías de cortometraje, mediometraje y documental, por lo que habrá opciones para todos los tipos de públicos. Las obras elegibles para participar serán aquellas realizadas entre el 1 de diciembre del año pasado y el 15 de noviembre del presente año.

El cine independiente en Honduras está de fiesta, con la apertura de la convocatoria para la V Edición del Zorzales Film Festival nuevos talentos entre cineastas y productores podrán compartir sus trabajos con Honduras en este espacio diseñado especialmente para impulsar y promover el talento cinematográfico, y que lleva haciéndolo desde el 2019.

“Desde USAP queremos contribuir a que el talento encuentre espacios para crecer, conectar y proyectarse. Zorzales Film Festival nos permite impulsar a una nueva generación de realizadores y, al mismo tiempo, fortalecer el cine como una herramienta de expresión, identidad y transformación cultural”, expresó el Dr. Senén Villanueva, rector de la Universidad de San Pedro Sula.

Como antecedente, caben mencionar las dos exitosas entregas anteriores, considerando que en el 2024 se recibieron más de 20 producciones cinematográficas, y el año pasado se superaron las 45 producciones, de las cuales 16 fueron seleccionadas para la etapa final. El Zorzales Film Festival se ha consolidado como una plataforma de promoción y exposición de primer nivel para el cine independiente hondureño.

La convocatoria se encuentra abierta y a la espera de recibir las propuestas de cineastas, estudiantes, universidades y creadores audiovisuales, que pueden consultar las bases y solicitar el formulario de inscripción a correo zorzalesfilmfest@usap.edu. Se invita a la comunidad cinéfila y amantes del arte nacional a mantenerse al tanto de actualizaciones sobre el Zorzales Film Festival.