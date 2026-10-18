Crónica: Banda de los Bustillo Padilla mató al hijo de Maduro, pero siguió exigiendo el rescate

Tegucigalpa, Honduras. Han transcurrido casi tres décadas desde aquella noche de abril de 1997 en la que Ricardo Ernesto Maduro Andreu salió de su trabajo sin imaginar que sería su último día con vida. Tenía apenas 25 años, trabajaba en los negocios de su familia y era hijo del empresario y banquero Ricardo Maduro Joest, quien entre 2002 y 2006, llegaría a convertirse en presidente de Honduras. Su secuestro y asesinato estremecieron al país, golpearon profundamente a una de las familias empresariales más conocidas de Honduras y marcaron la vida de un hombre que posteriormente colocaría la lucha contra la delincuencia entre las principales banderas de su gobierno. Veintinueve años después, el caso vuelve a cobrar actualidad con la captura de Marco Antonio Ávila Castellanos, conocido como "El Teniente", señalado como presunto integrante de la banda de secuestradores Bustillo Padilla, una organización criminal vinculada con numerosos secuestros cometidos durante la década de 1990. Ávila Castellanos, quien se ha manejado, fue miembro de las Fuerzas Armadas, fue detenido el sábado 17 de octubre de 2026 en la residencial Lomas de San José, en Tegucigalpa, durante una operación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Él fue señalado por proveer armas, chalecos antibalas y uniformes, así como otras indumentarias militares y policiales, a los Bustillo Padilla y otras bandas, en su época de apogeo.

Contra el sospechoso pesaba una orden de captura emitida el 1 de junio de 2004 por un juzgado penal de San Pedro Sula, relacionada con el secuestro del hijo del expresidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Policía Nacional confirmó que el detenido tenía una orden judicial pendiente por secuestro. Su responsabilidad individual en el crimen deberá determinarse durante el proceso judicial.



La noche que terminó en tragedia

Era el 23 de abril de 1997. Ricardo Ernesto Maduro Andreu regresaba a su residencia en San Pedro Sula después de cumplir con sus responsabilidades laborales cuando fue interceptado por hombres armados. Según los antecedentes judiciales, el joven se movilizaba en un vehículo Land Rover amarillo, acompañado por su guardaespaldas Henry Rivas Guerrero, cuando ocurrió el ataque. Los delincuentes formaban parte, según las investigaciones, de una estructura dedicada a seleccionar víctimas con capacidad económica y exigir fuertes cantidades de dinero a sus familias. Ricardo Ernesto fue privado de su libertad y sus captores exigieron tres millones de lempiras a cambio de liberarlo.Sin embargo, detrás de aquella exigencia económica se escondía una tragedia todavía mayor: el joven había sido asesinado el mismo día de su secuestro, según establecieron las investigaciones policiales. La víctima recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. Pese a ello, los responsables continuaron exigiendo dinero a la familia, haciéndole creer que todavía existía la posibilidad de recuperarlo con vida. Dos días después, el 25 de abril de 1997, el cuerpo de Ricardo Ernesto fue localizado en el sector de Ticamaya, específicamente en el kilómetro ocho de la carretera hacia esa comunidad, en el departamento de Cortés. El hallazgo confirmó el peor desenlace para una familia que había sido sometida a la angustia de un secuestro y a la incertidumbre sobre el destino de uno de sus miembros.

¿Quién era Ricardo Ernesto Maduro?

Ricardo Ernesto Maduro Andreu era un joven empresario que comenzaba a desarrollar su trayectoria profesional dentro de los negocios familiares. Administraba uno de los supermercados de la familia Maduro en San Pedro Sula, ciudad donde desarrollaba sus actividades. A sus 25 años, pertenecía a una familia con una larga trayectoria empresarial, pero su vida estaba centrada en las responsabilidades propias de su edad y en su incorporación al mundo de los negocios. Era hijo de Ricardo Rodolfo Maduro Joest, quien para entonces ya había desempeñado importantes cargos en la administración pública hondureña, entre ellos la presidencia del Banco Central de Honduras. Su asesinato no solo tuvo repercusiones familiares. También se convirtió en uno de los crímenes más recordados de una época en la que los secuestros de empresarios y sus familiares representaban una de las mayores preocupaciones de seguridad en el país.

Ricardo Maduro: del dolor familiar a la Presidencia

Cuando ocurrió el asesinato de su hijo, Ricardo Maduro todavía no era presidente de Honduras. Era un empresario y banquero con experiencia en la administración económica del Estado y una figura conocida dentro del Partido Nacional. Había presidido el Banco Central de Honduras entre 1990 y 1994, durante la administración del presidente Rafael Leonardo Callejas. La muerte de Ricardo Ernesto marcó profundamente su trayectoria personal y pública. A partir de aquella tragedia, Maduro se convirtió en una de las voces que reclamaban mayor seguridad y acciones más contundentes contra los secuestros y el crimen organizado. Años después, esa preocupación tendría un lugar central en su proyecto político. Maduro ganó las elecciones generales de noviembre de 2001 bajo la bandera del Partido Nacional y asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2002, sucediendo a Carlos Roberto Flores Facussé.

Su gobierno, que concluyó el 27 de enero de 2006, promovió una política de seguridad conocida como "Cero Tolerancia", orientada a combatir la delincuencia, las maras y otras estructuras criminales. Durante su administración también se impulsaron medidas de estabilización económica, negociaciones para aliviar la deuda externa y la integración comercial regional. La trayectoria presidencial de Maduro ha sido objeto de distintas valoraciones. Mientras algunos análisis destacan sus resultados en materia económica, otros cuestionan la efectividad de sus políticas de seguridad y los problemas sociales que persistieron durante su mandato. Sin embargo, un episodio permaneció inevitablemente vinculado a su historia: el asesinato de Ricardo Ernesto, ocurrido cuatro años antes de su victoria electoral. En una entrevista publicada en agosto de 2004 por el diario económico El Cronista, Maduro explicó que haber sufrido directamente las consecuencias de un secuestro era una de las razones que lo impulsaban a buscar mayor seguridad para los hondureños.

Los Bustillo Padilla, una banda temida

Las investigaciones sobre el asesinato condujeron a una organización criminal conocida como Los Bustillo Padilla, señalada como una de las bandas de secuestradores más peligrosas que operaron en Honduras durante la década de 1990. A sus integrantes se les atribuyen al menos 19 secuestros, en su mayoría de empresarios. La organización conformada por siete hermanos, entre ellos Misael y Abel Bustillo asesinados el 28 de mayo de 1997 en el barrio Bella Vista de Coamayaguela en un operativo para capturarlos, utilizaba una estructura que permitía planificar los delitos, seleccionar víctimas, conseguir vehículos y preparar viviendas donde podían mantener a las personas secuestradas mientras negociaban el pago de rescates. Los pájaros de Belén, libro escrito por el periodista Serapio Umanzor y el entonces oficial de Policía Mario Berríos, publicado en su primera edición en 2001 por Editorial Olanchito, en San Pedro Sula, reconstruye la persecución de la banda de los hermanos Bustillo Padilla. La obra, de 169 páginas, lleva como subtítulo La desconocida historia del secuestro de Maduro y los Bustillo Padilla. Su propósito es reconstruir las operaciones que permitieron identificar, perseguir y capturar a integrantes de una estructura criminal relacionada con numerosos secuestros. La investigación del secuestro y asesinato de Maduro Andreu permitió identificar y procesar a varios integrantes de la organización criminal. Entre los condenados figuran Efraín Amado Ordóñez, conocido como "Don Lente", y Víctor Manuel Meraz, apodado "El Carnicero". Ambos fueron condenados en 2004 a 32 años de prisión por su participación en el caso. Otro de los involucrados fue Santos Neptalí Bustillo Padilla, identificado como uno de los principales miembros de la estructura criminal, quien también recibió una condena de 32 años de cárcel. No obstante, Bustillo Padilla se fugó de la Penitenciaría Nacional de Támara en 2007 y permaneció prófugo durante varios años.

Su recaptura se produjo en diciembre de 2018 en Olanchito, Yoro, luego de las labores de seguimiento realizadas por las autoridades. Otro procesado fue Juan José Antúnez Ortega, cuya pena fue modificada por un tribunal de segunda instancia. De acuerdo con una publicación de LA PRENSA del 29 de enero de 2007, Antúnez Ortega había recibido inicialmente una condena de nueve años y cuatro meses, pero posteriormente se le impuso una pena de 15 años de reclusión. Las investigaciones establecieron que en su vivienda, ubicada en El Progreso, Yoro, se habían realizado reuniones relacionadas con la planificación del secuestro. Los antecedentes judiciales señalaron que allí se reunían Efraín Ordóñez y varios de los hermanos Padilla Bustillo, y que el inmueble había sido contemplado como uno de los lugares donde mantendrían cautivo al joven empresario. Por el mismo expediente también fueron investigados integrantes de la familia Padilla Bustillo que murieron durante las operaciones policiales realizadas después del crimen.

El Teniente, el exmilitar que surtía de armas a los Bustillo Padilla