  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

Denny’s celebra la llegada de la temporada navideña con Taste the Season, una propuesta que reúne nuevos sabores pensados para disfrutar en compañía. La cadena presenta opciones frescas, indulgentes y festivas que invitan a vivir la magia de estas fechas desde la mesa.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 15:22 -
  • Juan F. Sánchez
Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

Los nuevos platillos que Denny’s preparó para esta temporada son irresistibles, incluso para Santa Claus. Dale sabor a la Navidad en Denny’s.
San Pedro Sula.

Denny’s da la bienvenida a la temporada navideña con Taste the Season, una propuesta culinaria que busca envolver a sus visitantes en los sabores más reconfortantes de estas fechas. La cadena presenta una serie de nuevas creaciones que combinan tradición y originalidad, ideales para compartir en familia o con amigos durante las celebraciones de fin de año. El ambiente festivo acompaña cada plato, invitando a disfrutar de una experiencia completa.

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

Como inicio perfecto, llega a la mesa el dip de espinaca, una mezcla cremosa elaborada con espinaca fresca, cebolla blanca y ajo, todo fusionado con queso cheddar, parmesano y un sutil toque de salsa pepper Jack. Suave, tibio y aromático, este dip se acompaña con crujientes chips que permiten saborear cada matiz. Es una entrada pensada para abrir el apetito y preparar el paladar para los platos fuertes.

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

Entre las nuevas estrellas del menú destaca la Smash Burger, una opción contundente y jugosa que reúne carne de alta calidad, queso americano derretido, tiras de tocino, cebolla caramelizada y pepinillos sobre un pan brioche suave. Cada bocado ofrece un equilibrio entre lo salado, lo dulce y lo crujiente. Además, para quienes buscan un extra de satisfacción, se encuentra disponible la versión con doble carne.

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

Otra propuesta protagonista es el platillo de Ribs de 16oz, costillas generosas bañadas en salsa BBQ que aporta un sabor ahumado y ligeramente dulce. Se sirven con una porción de papas fritas doradas y una fresca coleslaw que añade contraste y textura. Este platillo captura el espíritu de la cocina reconfortante que distingue a la temporada.

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

Para acompañar, Denny’s incorpora una refrescante Mint Chocolate Milkshake, preparada con helado de vainilla, jarabe de menta y chispas de chocolate. Su coronación de crema batida añade un toque festivo que combina con la temática navideña. Es una bebida indulgente que complementa tanto opciones saladas como dulces.

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

El cierre perfecto llega con el nuevo Pecan Pie, un postre de nuez que se presenta cubierto con crema batida y un delicado toque de caramelo. Su textura y equilibrio de sabores lo convierten en una forma cálida y dulce de despedir la comida. Con esta colección de propuestas, Denny’s celebra la temporada con una carta pensada para sorprender, reconfortar y reunir a quienes buscan disfrutar del espíritu navideño a través de la buena mesa.

Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Juan F. Sánchez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias