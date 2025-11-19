Taste the Season: la propuesta con la que Denny’s celebra la Navidad

San Pedro Sula.

Denny’s da la bienvenida a la temporada navideña con Taste the Season, una propuesta culinaria que busca envolver a sus visitantes en los sabores más reconfortantes de estas fechas. La cadena presenta una serie de nuevas creaciones que combinan tradición y originalidad, ideales para compartir en familia o con amigos durante las celebraciones de fin de año. El ambiente festivo acompaña cada plato, invitando a disfrutar de una experiencia completa.

Como inicio perfecto, llega a la mesa el dip de espinaca, una mezcla cremosa elaborada con espinaca fresca, cebolla blanca y ajo, todo fusionado con queso cheddar, parmesano y un sutil toque de salsa pepper Jack. Suave, tibio y aromático, este dip se acompaña con crujientes chips que permiten saborear cada matiz. Es una entrada pensada para abrir el apetito y preparar el paladar para los platos fuertes.

Entre las nuevas estrellas del menú destaca la Smash Burger, una opción contundente y jugosa que reúne carne de alta calidad, queso americano derretido, tiras de tocino, cebolla caramelizada y pepinillos sobre un pan brioche suave. Cada bocado ofrece un equilibrio entre lo salado, lo dulce y lo crujiente. Además, para quienes buscan un extra de satisfacción, se encuentra disponible la versión con doble carne.

Otra propuesta protagonista es el platillo de Ribs de 16oz, costillas generosas bañadas en salsa BBQ que aporta un sabor ahumado y ligeramente dulce. Se sirven con una porción de papas fritas doradas y una fresca coleslaw que añade contraste y textura. Este platillo captura el espíritu de la cocina reconfortante que distingue a la temporada.

Para acompañar, Denny’s incorpora una refrescante Mint Chocolate Milkshake, preparada con helado de vainilla, jarabe de menta y chispas de chocolate. Su coronación de crema batida añade un toque festivo que combina con la temática navideña. Es una bebida indulgente que complementa tanto opciones saladas como dulces. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El cierre perfecto llega con el nuevo Pecan Pie, un postre de nuez que se presenta cubierto con crema batida y un delicado toque de caramelo. Su textura y equilibrio de sabores lo convierten en una forma cálida y dulce de despedir la comida. Con esta colección de propuestas, Denny’s celebra la temporada con una carta pensada para sorprender, reconfortar y reunir a quienes buscan disfrutar del espíritu navideño a través de la buena mesa.