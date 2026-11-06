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Supermercados La Colonia celebra la apertura de su tienda número 80 en la 7 calle de SPS

Con esta nueva sucursal, la empresa genera decenas de fuentes de empleo formal y reafirma su compromiso histórico de más de cinco décadas con el desarrollo económico del país.

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción
Supermercados La Colonia celebra la apertura de su tienda número 80 en la 7 calle de SPS

La cadena de capital 100 % hondureño consolida su plan de crecimiento comercial al inaugurar su establecimiento número 16 en San Pedro Sula mediante una importante inversión privada.
San Pedro Sula.

Supermercados La Colonia dio un paso decisivo en su plan de cobertura comercial al inaugurar oficialmente su tienda número 80 a nivel nacional, alcanzando al mismo tiempo su sucursal número 16 en la ciudad de San Pedro Sula. El acontecimiento reafirma la confianza de esta empresa de capital netamente hondureño en el porvenir de la economía local a través de inversiones constantes y la generación de nuevos puestos de trabajo.

El moderno establecimiento se encuentra situado en el barrio Suyapa, sobre la 7 calle, entre la 13 y 14 avenida. Esta localización estratégica responde a la visión corporativa de acercar una amplia variedad de formatos y servicios a las familias hondureñas, dinamizando los sectores comerciales aledaños y robusteciendo la alianza operativa con proveedores locales e integradores clave.

Supermercados La Colonia celebra la apertura de su tienda número 80 en la 7 calle de SPS

La apertura demandó una inyección de capital que supera los 60 millones de lempiras, traducida de inmediato en beneficios comunitarios tangibles. El proyecto ha propiciado la creación de 60 empleos directos y 120 indirectos, brindando un acceso formal al mercado laboral para la juventud hondureña que busca dar inicio a su trayectoria y crecimiento profesional.

Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia, destacó la relevancia de este avance institucional al señalar que alcanzar la tienda número 80 representa el fruto de 51 años de esfuerzo ininterrumpido, confianza y reinversión sostenida en Honduras. El líder empresarial recalcó la profunda fe de la compañía en el talento de su gente y el compromiso de transformar la expansión en oportunidades reales para cada comunidad.

Supermercados La Colonia celebra la apertura de su tienda número 80 en la 7 calle de SPS

Asimismo, Giannini enfatizó que la apertura de cada nuevo punto de venta simboliza un aporte concreto al bienestar social, al vigor de la cadena productiva y a la estabilidad de los hogares hondureños. De acuerdo con el directivo, la institución mantendrá la firme convicción de priorizar el respaldo a los sectores productivos nacionales como motor principal de crecimiento.

A la fecha, Supermercados La Colonia suma más de 4,000 colaboradores y conforma un modelo multiformato integrado por setenta y cuatro tiendas tradicionales La Colonia, cuatro Mi Súper, un Fresh Market y un Súper Cerca. Respaldada por más de medio siglo de operaciones, la marca ratifica su presencia en plazas estratégicas como San Pedro Sula y consolida su lema de creer e invertir de lleno en el desarrollo nacional.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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