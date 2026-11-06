Supermercados La Colonia celebra la apertura de su tienda número 80 en la 7 calle de SPS

San Pedro Sula.

Supermercados La Colonia dio un paso decisivo en su plan de cobertura comercial al inaugurar oficialmente su tienda número 80 a nivel nacional, alcanzando al mismo tiempo su sucursal número 16 en la ciudad de San Pedro Sula. El acontecimiento reafirma la confianza de esta empresa de capital netamente hondureño en el porvenir de la economía local a través de inversiones constantes y la generación de nuevos puestos de trabajo. El moderno establecimiento se encuentra situado en el barrio Suyapa, sobre la 7 calle, entre la 13 y 14 avenida. Esta localización estratégica responde a la visión corporativa de acercar una amplia variedad de formatos y servicios a las familias hondureñas, dinamizando los sectores comerciales aledaños y robusteciendo la alianza operativa con proveedores locales e integradores clave.

La apertura demandó una inyección de capital que supera los 60 millones de lempiras, traducida de inmediato en beneficios comunitarios tangibles. El proyecto ha propiciado la creación de 60 empleos directos y 120 indirectos, brindando un acceso formal al mercado laboral para la juventud hondureña que busca dar inicio a su trayectoria y crecimiento profesional. Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia, destacó la relevancia de este avance institucional al señalar que alcanzar la tienda número 80 representa el fruto de 51 años de esfuerzo ininterrumpido, confianza y reinversión sostenida en Honduras. El líder empresarial recalcó la profunda fe de la compañía en el talento de su gente y el compromiso de transformar la expansión en oportunidades reales para cada comunidad.