Presentando las nuevas Denny’s Baleadas: el clásico platillo catracho ya disponible

San Pedro Sula.

En este mes patrio, Denny’s se une a la celebración con una propuesta irresistible que combina tradición y sabor. La reconocida cadena de restaurantes sorprende a sus clientes con la incorporación de las baleadas a su variado menú, un platillo que ocupa un lugar especial en el corazón y la mesa de los hondureños.

La apuesta de Denny’s busca rendir homenaje a la gastronomía nacional, integrando este clásico a su oferta para que las familias disfruten de un espacio moderno y acogedor sin dejar de lado las raíces culinarias que nos representan. Con esta iniciativa, la marca reafirma su compromiso de innovar sin perder de vista lo que nos une como país.

El menú incluye dos opciones para complacer diferentes gustos. Por un lado, las baleadas sencillas, que se presentan en una orden de dos, preparadas con frijoles fritos, queso y mantequilla, una combinación tradicional que nunca falla.