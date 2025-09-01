Presentando las nuevas Denny’s Baleadas: el clásico platillo catracho ya disponible

En este mes patrio, Denny’s se une a la celebración con una propuesta irresistible que combina tradición y sabor. La reconocida cadena de restaurantes sorprende a sus clientes con la incorporación de las baleadas a su variado menú, un platillo que ocupa un lugar especial en el corazón y la mesa de los hondureños.
La apuesta de Denny’s busca rendir homenaje a la gastronomía nacional, integrando este clásico a su oferta para que las familias disfruten de un espacio moderno y acogedor sin dejar de lado las raíces culinarias que nos representan. Con esta iniciativa, la marca reafirma su compromiso de innovar sin perder de vista lo que nos une como país.
El menú incluye dos opciones para complacer diferentes gustos. Por un lado, las baleadas sencillas, que se presentan en una orden de dos, preparadas con frijoles fritos, queso y mantequilla, una combinación tradicional que nunca falla.
Por otro lado, se encuentra la orden de baleadas tradicionales, también con dos unidades, pero enriquecidas con frijoles fritos, queso, mantequilla, huevo revuelto y chorizo criollo, una versión más completa que promete conquistar a quienes buscan una experiencia más abundante y auténtica.
Los clientes ya pueden disfrutar de estas nuevas opciones en todos los restaurantes Denny’s a nivel nacional. Asimismo, están disponibles a través de la app BipBip, el sitio web oficial o llamando sin costo al *5000, facilitando el acceso a este delicioso platillo desde la comodidad del hogar o la oficina.
Con este lanzamiento, Denny’s no solo celebra el mes patrio, sino que también fortalece su vínculo con la cultura hondureña al incluir uno de los platillos más emblemáticos del país. Una invitación abierta a compartir momentos especiales alrededor de la mesa, disfrutando del sabor de siempre con el toque único de Denny’s.