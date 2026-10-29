Nestlé reafirma su compromiso con Honduras y la región en su Media Trip 2026

Antigua, Guatemala.

En el marco de su 160 aniversario a nivel global durante este 2026, Nestlé llevó a cabo un Media Trip en Antigua, Guatemala, reuniendo a comunicadores de la región. La empresa aprovechó este espacio para evidenciar el impacto que tiene en el Caribe y Centroamérica (CARCAM), territorio donde opera desde hace más de un siglo y genera empleo para más de 5,000 colaboradores a través de seis plantas de producción. Uno de los puntos centrales del recorrido fue la visita a la fábrica de Antigua, la cual inició operaciones en 1970 y actualmente es la planta de alimentos deshidratados más grande de Nestlé en toda América. Esta instalación produce marcas clave como Maggi y Malher, abasteciendo a más de 20 países y enviando productos directamente al mercado de Honduras. En los últimos cinco años, la compañía ha invertido 28,5 millones de dólares enfocados principalmente en la digitalización y automatización de dicha fábrica.

La sostenibilidad y la innovación tecnológica también protagonizaron el encuentro periodístico. Se destacó que el 100% de la electricidad utilizada en la planta proviene de fuentes renovables desde el año 2019, apoyado por la instalación de paneles solares. Además, la compañía presentó su Centro de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (CADIA), un espacio pionero en Centroamérica que reporta reducciones del 50% en consumo energético y del 46% en agua. En el ámbito nutricional, la multinacional subrayó sus esfuerzos por entregar alimentos accesibles a gran escala para las poblaciones centroamericanas. En la región CARCAM, Nestlé tiene la meta de entregar 10 billones de porciones fortificadas con micronutrientes prioritarios, abarcando elementos como hierro, zinc y vitaminas para el año 2025. Este esfuerzo responde al objetivo de producir alimentos nutritivos mediante procesos respaldados por rigurosos estándares de calidad.