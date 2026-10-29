Nestlé reafirma su compromiso con Honduras y la región en su Media Trip 2026

En el marco de su 160 aniversario a nivel global durante este 2026, Nestlé llevó a cabo un Media Trip en Antigua, Guatemala, reuniendo a comunicadores de la región. La empresa aprovechó este espacio para evidenciar el impacto que tiene en el Caribe y Centroamérica (CARCAM), territorio donde opera desde hace más de un siglo y genera empleo para más de 5,000 colaboradores a través de seis plantas de producción.
Uno de los puntos centrales del recorrido fue la visita a la fábrica de Antigua, la cual inició operaciones en 1970 y actualmente es la planta de alimentos deshidratados más grande de Nestlé en toda América. Esta instalación produce marcas clave como Maggi y Malher, abasteciendo a más de 20 países y enviando productos directamente al mercado de Honduras. En los últimos cinco años, la compañía ha invertido 28,5 millones de dólares enfocados principalmente en la digitalización y automatización de dicha fábrica.
La sostenibilidad y la innovación tecnológica también protagonizaron el encuentro periodístico. Se destacó que el 100% de la electricidad utilizada en la planta proviene de fuentes renovables desde el año 2019, apoyado por la instalación de paneles solares. Además, la compañía presentó su Centro de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (CADIA), un espacio pionero en Centroamérica que reporta reducciones del 50% en consumo energético y del 46% en agua.
En el ámbito nutricional, la multinacional subrayó sus esfuerzos por entregar alimentos accesibles a gran escala para las poblaciones centroamericanas. En la región CARCAM, Nestlé tiene la meta de entregar 10 billones de porciones fortificadas con micronutrientes prioritarios, abarcando elementos como hierro, zinc y vitaminas para el año 2025. Este esfuerzo responde al objetivo de producir alimentos nutritivos mediante procesos respaldados por rigurosos estándares de calidad.
El compromiso de Nestlé en Honduras fue un eje transversal durante el evento, evidenciando la importancia del país dentro de la cadena de suministro regional abastecida desde Guatemala. Para dar cobertura de primera mano a estas iniciativas, la representante de Grupo OPSA, Daniela Escoto, asistió como la invitada de Honduras. El relacionamiento con la prensa local fue respaldado por el equipo corporativo de la compañía, incluyendo la presencia de Lynda Marín, Corporate Affairs de Nestlé Honduras.
Finalmente, el evento contó con la visión estratégica de altos directivos que delinearon el futuro de la operación. Líderes como Patricio Astolfi, director general de Nestlé Clúster Norte, y Pedro Ospina, director de Corporate Affairs, Legal y Sostenibilidad en CARCAM, reafirmaron que el desarrollo productivo, el impacto ambiental y la educación en nutrición son motores clave para el crecimiento continuo de la compañía en Honduras y el resto de los países vecinos.