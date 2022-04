“Migraciones”, estudio presentado por la fundación Ayuda en Acción

• Unir una sola visión de país donde trabajemos en sintonía con esfuerzos conjuntos y no aislados. El rol de la empresa privada es importante y se debe sumar a la estrategia de país.

• Una de las razones principales que ofrecen los entrevistados para no emigrar a otro país es la constituida por los lazos familiares . Perciben que su salida a otra nación implica la desintegración de la familia.

• El acceso a servicios públicos como energía eléctrica, agua potable, educación y salud es muy precario en la mayoría de los municipios, y en algunas comunidades no existen. Estas carencias son fuente de vulneraciones a los derechos humanos básicos de la población más susceptible, como las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y son factores que impulsan las migraciones.

• Los emprendimientos en diferentes rubros han sido un alivio ante la recesión económica que enfrentan las comunidades, ya que debido a la pandemia y a los huracanes que azotaron al país en octubre de 2020, muchas familias perdieron su fuente de ingresos fijos, sin embargo, los emprendimientos no cubren todas sus necesidades

¿Por qué me quedo en Honduras?

“Me he dado cuenta los grandes potenciales que tiene mi comunidad garífuna, yo soy barbero y tener mi propio negocio me hace sentirme orgulloso, afuera no es fácil”, señaló Melfor Diego Voluntario de Ayuda en Acción, miembro Red de Jóvenes y emprendedor de Santa Fe en Colón.

Dora Suazo, técnico en Derechos de Niñez de Santa Fe en Colón, dijo: “El amor de mi familia, mi cultura que me identifica como profesional y mujer garífuna, mi emprendedurismo, soy gerente de mi propia empresa y dentro de dos meses hacemos lanzamiento de nuestras camisas para expandirnos al mercado nacional”.

Por su parte, Julia Chávez, productora de café en la Comunidad La Laguna, Erandique Lempira, expresó: “Mi familia, el amor a mi proyecto de vida ‘el café’, ahora tengo una marca de café Ten Coffee, el nombre nació por mis 10 hermanos, ahora tenemos una cafetería donde las personas pueden tomarlo”.