Luminova Pharma Group pone a disposición Molnupiravir, el primer tratamiento contra covid-19

El pasado año 2021, Dr. Reddy’s celebró un acuerdo de licencia voluntario no exclusivo con Merck Sharpe Dohme (MSD), para fabricar y suministrar Molnupiravir en más de 100 países de ingresos bajos y medianos.

Molnupiravir es un tratamiento autorizado en diciembre 2021 para uso de emergencia por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), el cual está indicado en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (covid-19), de leve a moderada en pacientes adultos y ha demostrado en los ensayos clínicos, una reducción significativa del riesgo de hospitalización o muerte.1

Este fármaco es un tratamiento disponible bajo receta médica y está recomendado para iniciarse de forma inmediata al confirmar el diagnóstico de covid-19 y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas, según el comunicado de la FDA.2 De acuerdo con los resultados presentados, varios países han iniciado a aprobar el uso de Molnupiravir para las indicaciones declaradas y entre ellos se encuentran: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Panamá, México y Bolivia, entre otros.

“Ante este panorama, Molnupiravir se convierte en un tratamiento importante en esta situación sanitaria y es por ello que Luminova Pharma Group inició la gestión de esta alianza recientemente con el fabricante, para obtener el permiso de comercialización a través de sus subsidiarias Medwell en los países de la región de Centroamérica desde Guatemala hasta Nicaragua que requieran de este medicamento”, comentó Herberth Stackmann, director general del grupo farmacéutico Luminova.

MV Ramana, CEO de Branded Markets (India & Emerging Markets), Dr. Reddy’s Laboratories, dijo: “Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, nuestros equipos han trabajado arduamente para brindar la mayor cantidad posible de opciones de tratamiento aprobadas, a los pacientes que las necesitan en todo el mundo en poco tiempo y a precios asequibles. Es un privilegio poder asociarme con un socio de distribución bien equipado como Medwell, para apoyar los esfuerzos en la región centroamericana y tener esta oportunidad de servir a la población de estos países. Esperamos fortalecer esta relación mientras luchamos juntos contra esta pandemia”.

Es importante reforzar que este tratamiento, no sustituye en ningún momento a la vacunación, por lo que Luminova Pharma Group invita a la población para continuar con los esquemas vigentes para cada país.

“Molnupiravir es un tratamiento oral de fácil administración que puede tomarse en casa y que indudablemente podrá sumarse a las alternativas terapéuticas para pacientes diagnosticados con coronavirus, por lo que estamos seguros que aportará en el control de esta pandemia”, concluyó Herberth Stackmann.

Acerca de Luminova Pharma Group: Son un socio estratégico innovador, comprometido con el bienestar, a través del desarrollo, manufactura, distribución, promoción y comercialización de soluciones de salud integrales, con altos estándares de calidad y tecnología de vanguardia en Latinoamérica.

Luminova Pharma Group ofrece un portafolio de genéricos de marca de cuidado primario como antibióticos, analgésicos, hierro y vitaminas; así como de cuidado crónico enfocado en las áreas de cardiología, diabetes, dislipidemias, sistema nervioso central y urología, para atender las distintas necesidades terapéuticas de los pacientes. www.luminovapg.com

Acerca de Dr. Reddy’s: Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) es una compañía farmacéutica integral comprometida en ofrecer medicamentos asequibles e innovadores para una vida más saludable.

A través de sus tres empresas -servicios farmacéuticos e ingredientes activos, genéricos globales y productos patentados-, Dr. Reddy’s ofrece una cartera de productos y servicios que incluyen APIs, servicios farmacéuticos personalizados, biosimilares y fórmulas diferenciadas.

Sus principales áreas terapéuticas son gastrointestinal, cardiovascular, diabetología, oncología, tratamiento del dolor y dermatología. Dr. Reddy’s opera en mercados de todo el mundo. Sus principales mercados son: EEUU, India, Rusia y países del CEI, y Europa. Para más información, visite: www.drreddys.com