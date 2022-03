Altia contratará a más de 400 agentes bilingües

Altia Smart City continúa creciendo en Honduras y el objetivo es emplear a más de 400 personas bilingües para contratación inmediata.

¿Que hace Altia Smart City únicos en la industria de BPO?

Altia ofrece ventajas competitivas y servicios especializados, ofreciendo destinos convenientes y dinámicos para que las personas vivan, trabajen y jueguen. Los empleados dentro del parque actualmente tienen acceso a los beneficios más atractivos que la ciudad inteligente tiene para ofrecer. Aquí les damos una mirada interna a las mejores ventajas para empleados que trabajan dentro de Altia:

Trabajando en Altia Smart City, estás expuesto a los centros de contacto más prestigiosos que ofrecen negocios de última generación.

Startek, uno de los centros de contacto con más renombre dentro del mercado, tiene como objetivo aumentar a gran escala su número de colaboradores bilingües de manera inmediata.

¿Qué ofrece Startek? El salario y paquete de beneficios más competitivo en el mercado ($625 más bonificaciones), crecimiento rápido, cultura innovadora y mucho más.

Startek ofrece construir conexiones emocionales con los clientes usando como vehículo inteligencia artificial y tecnologías de CX. Startek hace esto en 46 ubicaciones en 13 países, con más de 40,000 empleados que administran casi medio billón de interacciones con clientes cada año.

“Estamos rodeados de personas inteligentes y motivadas que proporcionan el mejor entorno para trabajar que he experimentado. Me refiero a trabajar con colegas y líderes increíbles en cada centro de contacto”, dijo Marcela Medina, Gerente de Reclutamiento.

Los colaboradores dentro de Altia Smart City obtienen transporte gratuito hacia y desde el trabajo.

El transporte sigue siendo un recurso increíble para los empleados en Altia. Los empleados pueden vivir en cualquier lugar dentro de San Pedro Sula y Tegucigalpa y ahora las compañías dentro del parque ofrecen transporte a ciudades cercanas sin necesidad de un automóvil para llegar al trabajo.

Instalaciones clase A. Siendo parte de Altia Smart City tendrás acceso a áreas recreativas con juegos, salas de música, cafés, el centro comercial Altara en San Pedro Sula, áreas verdes donde puedas tomar tus descansos, seguridad 24/7 y mucho más.

La comida y los bocadillos gratuitos son interminables. Los empleados dentro de Altia Smart City están bien alimentados, obteniendo desayunos, almuerzos e incluso cenas saludables y variados, de forma gratuita.

Los colaboradores dentro de Altia realmente sienten que están viviendo en el futuro. Todos los empleados están a la vanguardia de la tecnología. Desde ofrecer la mejor tecnología a clientes hasta gozar de ella con acceso a plataformas y productos para realizar el trabajo de manera efectiva.

Acceso a psicólogos. Altia Smart City ofrece servicio de Psicología clínica a todo colaborador dentro del parque. Los psicólogos serán de apoyo en áreas tales como cuestiones personales, conflictos en el lugar de trabajo, problemas de salud mental y asistencia para el duelo.

Descuentos en todo. Desde universidades hasta supermercados, Altia Smart City ofrece a sus colaboradores descuentos en entretenimiento, salud, belleza y aprendizaje.

Una vez que seas parte de la red de Altia, serás parte de ella para siempre. Una vez hayas trabajado dentro del parque, siempre podrás ser recontratado. Las compañías dentro de Altia cuentan con excelentes programas de recontratación para darte la bienvenida de regreso.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Los requisitos básicos para poder laborar como agente de servicio al cliente son:

• Ser mayor de edad

• Ser bilingüe (85% de inglés o más)

• Título de colegio

Aplicar en la página institucional de Sign Up Get a Job: Aplicacion|Sign Up Get a Job