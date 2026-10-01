En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años juntos, Diunsa realiza su esperado Buying Show 2026, consolidado como uno de los principales encuentros comerciales para clientes mayoristas y corporativos en Honduras. Durante tres días consecutivos, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Expocentro, en San Pedro Sula, se convierte en un espacio de encuentro para clientes provenientes de diferentes regiones del país, quienes tienen la oportunidad de conocer las novedades, tendencias y propuestas comerciales de reconocidas marcas nacionales e internacionales, así como marcas exclusivas de Diunsa.

Con 50 años de trayectoria, Diunsa continúa creando espacios que generan oportunidades para sus clientes. En esta edición, el Buying Show 2026 combina negocios, innovación y entretenimiento, en un ambiente dinámico que permite a los clientes mayoristas conocer nuevas propuestas, fortalecer sus relaciones comerciales y encontrar alternativas para impulsar el crecimiento de sus negocios.

“Este Buying Show es una muestra de lo que hemos construido durante 50 años junto a nuestros clientes y socios comerciales. Queremos brindarles un espacio donde puedan conocer nuestras novedades, encontrar oportunidades de negocio y fortalecer sus relaciones comerciales. Nuestro compromiso es continuar acompañándolos y ofreciéndoles un portafolio amplio, marcas reconocidas y un servicio cercano que responda a las necesidades de sus negocios”, expresó Fernando Zaldívar, gerente de Mayoreo a nivel nacional de Diunsa.

Durante esta edición participan reconocidas marcas como LG, Samsung, Whirlpool, Frigidaire, SuperChef, JVC, Tekno, JBL, HP, Lenovo, Dell Technologies, Xiaomi, Motorola, Avanti, Oster, Black+Decker, Hamilton Beach, Proctor Silex, Singer, Remington, Wahl, Scünci, Brissa, Lakewood, SuperBrisa, Stelaris, Camas Olympia, CasaBella, Hogartex, Hilasal, Laurel, Nadir, Monix, LocknLock, Guateplast, Sistema, Mega, Char-Broil, Grill SuperChef, Everest, Coleman, Molten, Kaiser, Mikasa, Wilson, Piccolo, Dr. Brown’s, SunDelight, MomEasy, Benic Baby, Winfun y Hot Wheels, entre otras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el marco de sus 50 años juntos, Diunsa continúa fortaleciendo su propuesta para clientes mayoristas, poniendo a su disposición un portafolio integral que incluye tecnología, mobiliario, juguetes, línea blanca y soluciones para el hogar, con marcas reconocidas, precios competitivos y oportunidades comerciales.

La experiencia y trayectoria de Diunsa durante estas cinco décadas respaldan una propuesta enfocada en comprender las necesidades de sus clientes y ofrecerles alternativas que contribuyan al desarrollo de sus negocios, acompañadas de una atención personalizada.