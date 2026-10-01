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En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

Una experiencia que conecta marcas, negocios y oportunidades para sus clientes mayoristas.

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 16:17 -
  • Redacción
En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

En celebración de sus 50 años, Diunsa presenta el Gran Buying Show 2026 en San Pedro Sula, un evento de tres días diseñado para conectar a clientes mayoristas con marcas reconocidas y generar nuevas oportunidades de negocio.
San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años juntos, Diunsa realiza su esperado Buying Show 2026, consolidado como uno de los principales encuentros comerciales para clientes mayoristas y corporativos en Honduras.

Durante tres días consecutivos, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Expocentro, en San Pedro Sula, se convierte en un espacio de encuentro para clientes provenientes de diferentes regiones del país, quienes tienen la oportunidad de conocer las novedades, tendencias y propuestas comerciales de reconocidas marcas nacionales e internacionales, así como marcas exclusivas de Diunsa.

En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

Con 50 años de trayectoria, Diunsa continúa creando espacios que generan oportunidades para sus clientes. En esta edición, el Buying Show 2026 combina negocios, innovación y entretenimiento, en un ambiente dinámico que permite a los clientes mayoristas conocer nuevas propuestas, fortalecer sus relaciones comerciales y encontrar alternativas para impulsar el crecimiento de sus negocios.

En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

“Este Buying Show es una muestra de lo que hemos construido durante 50 años junto a nuestros clientes y socios comerciales. Queremos brindarles un espacio donde puedan conocer nuestras novedades, encontrar oportunidades de negocio y fortalecer sus relaciones comerciales. Nuestro compromiso es continuar acompañándolos y ofreciéndoles un portafolio amplio, marcas reconocidas y un servicio cercano que responda a las necesidades de sus negocios”, expresó Fernando Zaldívar, gerente de Mayoreo a nivel nacional de Diunsa.

En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

Durante esta edición participan reconocidas marcas como LG, Samsung, Whirlpool, Frigidaire, SuperChef, JVC, Tekno, JBL, HP, Lenovo, Dell Technologies, Xiaomi, Motorola, Avanti, Oster, Black+Decker, Hamilton Beach, Proctor Silex, Singer, Remington, Wahl, Scünci, Brissa, Lakewood, SuperBrisa, Stelaris, Camas Olympia, CasaBella, Hogartex, Hilasal, Laurel, Nadir, Monix, LocknLock, Guateplast, Sistema, Mega, Char-Broil, Grill SuperChef, Everest, Coleman, Molten, Kaiser, Mikasa, Wilson, Piccolo, Dr. Brown’s, SunDelight, MomEasy, Benic Baby, Winfun y Hot Wheels, entre otras.

En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

En el marco de sus 50 años juntos, Diunsa continúa fortaleciendo su propuesta para clientes mayoristas, poniendo a su disposición un portafolio integral que incluye tecnología, mobiliario, juguetes, línea blanca y soluciones para el hogar, con marcas reconocidas, precios competitivos y oportunidades comerciales.

En el marco de sus 50 años, Diunsa realiza su Gran Buying Show 2026

La experiencia y trayectoria de Diunsa durante estas cinco décadas respaldan una propuesta enfocada en comprender las necesidades de sus clientes y ofrecerles alternativas que contribuyan al desarrollo de sus negocios, acompañadas de una atención personalizada.

Johana Bustamante, Jefa de Trade Marketing Diunsa.

Johana Bustamante, Jefa de Trade Marketing Diunsa.

Asimismo, el Buying Show cuenta con una programación especial que complementa la jornada de negocios, con propuestas gastronómicas, dinámicas interactivas y atractivos premios, creando una experiencia que combina oportunidades comerciales y entretenimiento para los asistentes.

Con este encuentro, Diunsa reafirma su compromiso de continuar construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes mayoristas, celebrando 50 años de trayectoria y mirando hacia el futuro con nuevas oportunidades para seguir creciendo juntos.

¡Diunsa, 50 años juntos!

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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