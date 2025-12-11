Lunar Latinoamérica obtiene reconocimiento como Agencia Independiente del Año en TopFICE 2025

Lunar Latinoamérica fue distinguida como Agencia Independiente del Año en Honduras en la edición 2025 de TopFICE, un ranking internacional que reconoce a las agencias más destacadas del mundo a partir de resultados verificables. TopFICE se ha consolidado como un referente porque no depende de inscripciones ni jurados locales, sino que se construye a partir del rendimiento real que las agencias obtienen en festivales de creatividad, estrategia y efectividad. Para Lunar Latinoamérica, este galardón reafirma su crecimiento y liderazgo en la región, así como el impacto de su propuesta creativa en un mercado cada vez más competitivo.
El reconocimiento se basa en un análisis exhaustivo conducido por Podium Data, que para este periodo evaluó el desempeño de agencias en 72 festivales internacionales. A diferencia de los premios tradicionales, TopFICE consolida los resultados de 11 118 metales otorgados entre el 16 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025, lo que permite obtener una fotografía objetiva, transparente y sin sesgos institucionales del verdadero rendimiento creativo. Esta metodología, sustentada en datos, convierte al ranking en un barómetro confiable para medir la relevancia y la consistencia del trabajo de las agencias en el escenario global.
“Ser reconocidos por TopFICE valida nuestra visión de que la creatividad independiente es una herramienta poderosa de negocios. Este ranking no mide una sola campaña, sino la consistencia de nuestro trabajo frente a estándares globales”, comentó Gloria Hernández Directora General de Lunar Latinoamérica en Honduras.
“Amamos nuestro trabajo y no es casual que este premio analice la estrategia también. La creatividad también está en la forma de ver el negocio de nuestros clientes. Nuestros casos son un reflejo de nuestro día a día, enfocados siempre en asegurar el máximo retorno a la inversión de nuestros clientes. TopFICE valida que nuestra estrategia no solo gana premios, sino que genera valor real”, expresó Geri Slatopolsky, Directora de Planificación Estratégica.
“Ganar el TopFICE es un reconocimiento al coraje de atreverse. Nuestra creatividad disruptiva es el resultado de una estrategia impecable, y de creer firmemente que podemos elevar el nivel de la ejecución cada día: desde la idea, la dirección de arte y la producción. Honduras es un país que abraza la buena publicidad y hemos tenido una recepción increíble a las ideas más arriesgadas. Este premio nos impulsa a seguir empujando los límites. ¡Vamos por más!”, expresó Leonardo Matylski, Director Regional Creativo, Lunar Latinoamérica.
Con este logro, Lunar Latinoamérica reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la efectividad creativa, celebrando un hito que impulsa su visión de seguir elevando el estándar de la comunicación estratégica en la región. El reconocimiento no solo valida su trayectoria, sino que también anticipa un futuro de nuevas oportunidades para continuar transformando ideas en resultados que marcan diferencia.