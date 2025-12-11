Lunar Latinoamérica obtiene reconocimiento como Agencia Independiente del Año en TopFICE 2025

Lunar Latinoamérica fue distinguida como Agencia Independiente del Año en Honduras en la edición 2025 de TopFICE, un ranking internacional que reconoce a las agencias más destacadas del mundo a partir de resultados verificables. TopFICE se ha consolidado como un referente porque no depende de inscripciones ni jurados locales, sino que se construye a partir del rendimiento real que las agencias obtienen en festivales de creatividad, estrategia y efectividad. Para Lunar Latinoamérica, este galardón reafirma su crecimiento y liderazgo en la región, así como el impacto de su propuesta creativa en un mercado cada vez más competitivo.

El reconocimiento se basa en un análisis exhaustivo conducido por Podium Data, que para este periodo evaluó el desempeño de agencias en 72 festivales internacionales. A diferencia de los premios tradicionales, TopFICE consolida los resultados de 11 118 metales otorgados entre el 16 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025, lo que permite obtener una fotografía objetiva, transparente y sin sesgos institucionales del verdadero rendimiento creativo. Esta metodología, sustentada en datos, convierte al ranking en un barómetro confiable para medir la relevancia y la consistencia del trabajo de las agencias en el escenario global.

“Ser reconocidos por TopFICE valida nuestra visión de que la creatividad independiente es una herramienta poderosa de negocios. Este ranking no mide una sola campaña, sino la consistencia de nuestro trabajo frente a estándares globales”, comentó Gloria Hernández Directora General de Lunar Latinoamérica en Honduras.