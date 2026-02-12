LOVEO lanza servicio nacional de Envío y Retiro de Dinero y fortalece su expansión en Honduras

En línea con la promesa de marca presentada durante su lanzamiento, LOVEO anunció la incorporación de su nuevo servicio de Envío y Retiro de Dinero a nivel nacional, como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación de soluciones financieras. La compañía, que ingresó al mercado hondureño en septiembre pasado con el servicio de Remesas Internacionales, continúa ampliando su oferta para responder de manera práctica a las necesidades cotidianas de la población. La nueva solución busca facilitar el movimiento de dinero dentro del territorio nacional de forma rápida, segura y sin complicaciones. El servicio responde a una demanda creciente de alternativas locales para enviar recursos entre departamentos, especialmente para estudiantes, trabajadores en zonas urbanas que apoyan a sus familias, microempresarios y comerciantes que requieren realizar o recibir pagos en efectivo.

Con esta incorporación, LOVEO refuerza su compromiso de acercar servicios financieros esenciales a más hondureños, apoyándose en la tecnología y logística de Loto, una marca con 23 años de trayectoria y amplia presencia en el país. La red permite garantizar cobertura en los 18 departamentos y ofrecer horarios extendidos durante todo el año. Mustapha Nahouli, Gerente General de LOVEO, señaló que este lanzamiento representa un paso clave en la evolución de la empresa, al fortalecer la experiencia del usuario en servicio, cobertura y tiempos. Indicó que el objetivo es facilitar la vida de las personas y consolidar a LOVEO como una marca que continúa innovando con nuevos servicios en camino.