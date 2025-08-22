Laboratorio Bueso Arias celebra sus 75 años con actividades festivas en todo el país

San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de su 75 aniversario, Laboratorio Bueso Arias (LBA) realizó este lunes una serie de actividades especiales en sus sucursales y oficinas principales de diferentes ciudades de Honduras, compartiendo con pacientes, colaboradores y comunidades locales un ambiente de celebración lleno de música, tradición y cercanía. Ana Clemencia Bueso Hernández, gerente general de LBA, en su discurso ha expresado, “En el marco de la celebración de nuestro 75 aniversario, es oportuno reflexionar sobre el camino recorrido a lo largo de estos años. Hemos enfrentado numerosos retos, pero también hemos experimentado grandes satisfacciones”.

Múltiples celebraciones

En la oficina principal de San Pedro Sula, la jornada estuvo acompañada por la Marimba Usula, que ofreció piezas folclóricas hondureñas en la recepción, creando un ambiente festivo y emotivo. Los pacientes y visitantes disfrutaron de pupusas como comida típica, además de música y obsequios que se entregaron durante el día como agradecimiento a la confianza depositada en el laboratorio a lo largo de más de siete décadas.

En la sucursal de El Benque, la Marimba La Costeña amenizó la jornada, mientras los pacientes, muchos de ellos característicos y fieles a esa sede desde hace años, compartieron palabras de felicitación al laboratorio y destacaron sus experiencias positivas, reafirmando la lealtad de la comunidad hacia LBA.

De igual manera, en la oficina principal de Tegucigalpa, la celebración incluyó decoración alusiva al 75 aniversario, música de la Marimba Alma Sonora y pupusas para todos los visitantes. Los colaboradores se unieron con entusiasmo a la festividad, reflejando el espíritu de familia que caracteriza a la organización.

Las mismas actividades se replicaron en las sucursales de El Progreso y Siguatepeque, donde el ambiente festivo reunió a pacientes y personal en torno a la conmemoración de este importante hito.

Agradecimiento