  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

Laboratorio Bueso Arias celebra sus 75 años con actividades festivas en todo el país

En un ambiente de fiesta y hermandad Laboratorio Bueso Arias celebró más de siete décadas de servicios de calidad y atención personalizada a los hondureños

  • 22 de agosto de 2025 a las 07:30 -
  • Brand Studio
Laboratorio Bueso Arias celebra sus 75 años con actividades festivas en todo el país

Laboratorio Bueso Arias es un referente desde hace 75 años en análisis clínicos en Honduras, reconocido por su innovación, calidad y compromiso con la salud de nuestros pacientes.

San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de su 75 aniversario, Laboratorio Bueso Arias (LBA) realizó este lunes una serie de actividades especiales en sus sucursales y oficinas principales de diferentes ciudades de Honduras, compartiendo con pacientes, colaboradores y comunidades locales un ambiente de celebración lleno de música, tradición y cercanía.

Ana Clemencia Bueso Hernández, gerente general de LBA, en su discurso ha expresado, “En el marco de la celebración de nuestro 75 aniversario, es oportuno reflexionar sobre el camino recorrido a lo largo de estos años. Hemos enfrentado numerosos retos, pero también hemos experimentado grandes satisfacciones”.

Las celebraciones incluyeron la participación de marimbas quienes amenizaron las celebraciones en todas las sucursales de LBA.

Las celebraciones incluyeron la participación de marimbas quienes amenizaron las celebraciones en todas las sucursales de LBA.

Múltiples celebraciones

En la oficina principal de San Pedro Sula, la jornada estuvo acompañada por la Marimba Usula, que ofreció piezas folclóricas hondureñas en la recepción, creando un ambiente festivo y emotivo. Los pacientes y visitantes disfrutaron de pupusas como comida típica, además de música y obsequios que se entregaron durante el día como agradecimiento a la confianza depositada en el laboratorio a lo largo de más de siete décadas.

En la sucursal de El Benque, la Marimba La Costeña amenizó la jornada, mientras los pacientes, muchos de ellos característicos y fieles a esa sede desde hace años, compartieron palabras de felicitación al laboratorio y destacaron sus experiencias positivas, reafirmando la lealtad de la comunidad hacia LBA.

Colaboradores de la oficina principal en Tegucigalpa fueron parte de las festividades.

Colaboradores de la oficina principal en Tegucigalpa fueron parte de las festividades.

De igual manera, en la oficina principal de Tegucigalpa, la celebración incluyó decoración alusiva al 75 aniversario, música de la Marimba Alma Sonora y pupusas para todos los visitantes. Los colaboradores se unieron con entusiasmo a la festividad, reflejando el espíritu de familia que caracteriza a la organización.

Las mismas actividades se replicaron en las sucursales de El Progreso y Siguatepeque, donde el ambiente festivo reunió a pacientes y personal en torno a la conmemoración de este importante hito.

Los clientes y colaboradores disfrutaron de ricos bocadillos y un ambiente de confianza y familiaridad.

Los clientes y colaboradores disfrutaron de ricos bocadillos y un ambiente de confianza y familiaridad.

Agradecimiento

“Queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nosotros, y reiterar que trabajamos constantemente para garantizar la seguridad y la calidad en nuestros resultados”, dijo Bueso Hernández.

Con estas activaciones simultáneas, Laboratorio Bueso Arias no solo celebró su aniversario, sino que también reafirmó su compromiso de cercanía con las comunidades, resaltando el lema de la campaña conmemorativa, que también se lanzó hoy: “Somos Innovación, Familia y Legado”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias