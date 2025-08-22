ENP celebra 59 años con récord de inversión y modernización portuaria

Puerto Cortés, Honduras.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) celebró su 59 aniversario con un balance histórico de logros, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo económico de Honduras. La actual administración, liderada por el ministro gerente, doctor Carlos Bueso, ha alcanzado un récord en proyectos de infraestructura y modernización, reflejando una gestión marcada por la eficiencia y la transparencia. Bueso destacó mejoras en infraestructura, entre ellas la recuperación de edificios, el Muelle 4 y la adquisición de la flota de remolcadores más moderna de Centroamérica. También resaltó la implementación de tecnología avanzada, como el radar de última generación y boyas satelitales oceanográficas, instaladas en los puertos de Cortés y San Lorenzo.

El ministro gerente anunció que en los próximos días se lanzará la licitación para la supervisión y construcción de un malecón con pier de penetración. Además, durante el evento se colocó la primera piedra del Muelle 1B de líquidos en Puerto Cortés, obra que iniciará este mes con una inversión de más de 400 millones de lempiras. Para el Puerto de San Lorenzo está pendiente una inversión estimada en 814 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Un país no se puede desarrollar si no tiene buenos puertos”, afirmó Bueso, al señalar que el 90 % de la carga del país se moviliza a través de los tres puertos nacionales, cuyos puntos de atraque operan a capacidad máxima las 24 horas.

Avances estratégicos

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), resaltó que la ENP ha logrado avances significativos en modernización, infraestructura, tecnología y finanzas. El empresario subrayó que para el sector privado los progresos de la ENP son estratégicos: “Un puerto moderno y competitivo atrae más comercio e inversión. Una gestión financiera sólida brinda confianza a los inversionistas nacionales e internacionales”.

Qubain celebró la inauguración y el lanzamiento de proyectos de gran inversión, al considerarlos “un salto de calidad en la infraestructura y en la capacidad logística de nuestros puertos”. Dentro de la expansión estratégica destaca la adquisición de un edificio en San Pedro Sula, que funciona como oficina de enlace y acerca los servicios portuarios a un polo económico clave del país.

Reconocimiento

Marcos Gavarrete, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria (Sitraenp), subrayó que la ENP es una de las compañías más importantes de Honduras, clave para la economía nacional y el respaldo a las necesidades gubernamentales. Además, enfatizó el rol fundamental de los trabajadores en el éxito y continuidad de la empresa. Durante la celebración, los superintendentes de Castilla y Puerto Cortés, Aníbal Milla y Wendy Revelo, respectivamente, entregaron un reconocimiento al doctor Carlos Bueso por su gestión en la empresa estatal.