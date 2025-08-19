Davivienda presentó la Master Class con influencer fitness internacional Drea Thomas

Tegucigalpa.

Davivienda presentó la segunda edición de su esperada Master Class junto a la reconocida influencer de bienestar y fitness Drea Thomas. El escenario fue el Hotel Clarión, cuyas modernas instalaciones deportivas ofrecieron el ambiente perfecto para una experiencia en la que la diversión y el deporte se fusionaron de manera única. La iniciativa reafirma el compromiso de la entidad financiera con el fomento de un estilo de vida saludable y el bienestar integral de la comunidad. El evento tuvo lugar el viernes 15 de agosto, cuando decenas de participantes se dieron cita para vivir una jornada activa de la mano de Drea Thomas. Con más de 1.9 millones de seguidores en Instagram y más de 937 mil en TikTok, la influencer inspira a millones de personas a través de rutinas de ejercicio, recetas saludables y mensajes de empoderamiento. Su carisma y profesionalismo se hicieron sentir en cada momento de la actividad.

La jornada comenzó con una intensa Master Class de cardio hit dirigida por Drea, donde los asistentes pusieron a prueba su resistencia y energía. El entusiasmo colectivo marcó el inicio de un día en el que la salud y la diversión fueron protagonistas. Posteriormente, los participantes se trasladaron al área de piscina del hotel, donde les esperaba una experiencia de recuperación y nutrición diseñada para complementar el esfuerzo físico. En ese espacio, el Chef Marin sorprendió a los asistentes con estaciones de alimentación saludable y jugos naturales energéticos, una propuesta gastronómica que armonizó perfectamente con el espíritu de la jornada. La integración entre actividad física, nutrición y bienestar fue un sello distintivo del encuentro, pensado para brindar una experiencia completa e inspiradora.