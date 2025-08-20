Sportia Pádel Club anuncia la Copa Royal Caribbean 2025, a llevarse a cabo próximamente

San Pedro Sula.

Sportia Pádel Club anuncia la llegada de un evento deportivo sin precedentes: la Copa Royal Caribbean, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 6 de septiembre. Esta competencia promete llevar la emoción del pádel a un nuevo nivel, reuniendo a jugadores de diferentes categorías en un ambiente vibrante, lleno de pasión y energía competitiva. El torneo se disputará en un formato de dos sets a seis juegos con ventaja, siguiendo la categorización oficial del ranking de San Pedro Sula. Esta modalidad asegura encuentros de gran nivel técnico, con enfrentamientos equilibrados que garantizan espectáculo tanto para los participantes como para el público asistente.

Con más de 200,000 lempiras en premios, la Copa Royal Caribbean ofrece a los jugadores la oportunidad de competir por atractivas recompensas, entre las que destacan un viaje en crucero Royal Caribbean, premios en efectivo, certificados de compra, televisores, celulares, parlantes y variada indumentaria deportiva. Cada partido no solo será un reto deportivo, sino también una puerta hacia increíbles beneficios.