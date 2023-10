Acciones de mujeres caficultoras respaldan el éxito de Capucas

Actualidad. Según Omar, “Capucas tiene por estrategia ofrecer un abanico de ofertas para el cliente, tenemos café certificados producidos por mujeres, pero también tenemos Café certificado Amigo de los pájaros, agricultura orgánica, normas, sellos verdes, temas sociales para el mercado. Todo esto se logra por los productores de café, quienes son los que traen la calidad a la empresa para que se pueda comercializar. El mercado internacional es bastante duro porque está basado en la bolsa de New York, el tema climático está afectando, disponibilidad de agua, la parte logística, cambios de reglas a nivel de país, tema de precios, emigración. Pero seguimos produciendo y exportando de la mano de nuestro Dios. De hecho, nuestro lema es “y vio Dios que era bueno”.

No se puede hablar del éxito de Capucas , sin dejar de mencionar a sus socias productoras, dueñas de sus parcelas. A nivel de cooperativa cuentan con un 70% de mujeres, todas ellas trabajando en áreas importantes desde cargos administrativos, gerenciales, certificaciones, nivel técnico, proyectos, exportación, control de calidad.

Marielos Serrano, Gerente de Finanzas y Exportación. “Llegue a Capucas desde hace dos años, cuando ingrese tenía todas las exceptivas para desarrollar el cargo, sin embargo, no conocía nada de café, siendo autodidacta logre aprender poco a poco desde cómo se siembra el café hasta como se procesa, ha sido un trabajo duro, un trabajo día a día, ya que el mundo del café es demasiado extenso, al no tener conocimiento fue un poco más difícil, comprender cuál era el trabajo, sin embargo, ya vamos en el segundo año culminando la cosecha 2022-2023 con mucho éxito, doblando cifras de mi primer año, y cerrando con broche de oro en ser la primera empresa en exporta el primer contenedor a China. Al llegar a Capucas comencé con el tema de exportación, prácticamente mi función en la empresa aparte de llevar las finanzas de la exportadora localizada en Santa Rosa de Copán, el trabajo logístico y exportación esta mi cargo, así como el manejo de todo el personal que está en la planta. Coordinar contenedores, navieras y coordinar entidades gubernamentales. Mi experiencia en Capucas ha sido placentera por el conocimiento adquirido de café, crecer nacionalmente e internacionalmente, depositando confianza en mi persona, hablo tres idiomas y gracias a ello he podido representar a Capucas a ciertas conferencias internacionales, y Ferias de Café. El volumen del primer año hasta el segundo año triplico las cifras, el primer año fue de 60 contenedores de exportación, actualmente cerrando la cosecha 2022-2023 estamos cerrando con 250 contenedores, con un crecimiento positivo”.