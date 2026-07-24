Grupo Ferromax inaugura su Centro de Servicio #24 en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.

Grupo Ferromax, líder en la industria de la construcción y metalmecánica, inauguró su Centro de Servicio #24, ubicado en el centro de Siguatepeque, Comayagua. La apertura representa un nuevo paso en la expansión de la empresa en Honduras y refuerza su compromiso con el desarrollo económico y social del país. Con esta inauguración, Grupo Ferromax busca acercar sus productos y servicios a sus clientes, al tiempo que fortalece su posición como la cadena especializada en hierro y techos más grande de Honduras. El acto contó con la participación de autoridades gubernamentales, empresarios, clientes y miembros de la comunidad.

Más de 40 años construyendo un legado de calidad

Grupo Ferromax fue fundado en 1985 por el ingeniero Francisco Suriano Siú. A lo largo de cuatro décadas, la compañía se ha consolidado como una de las empresas más innovadoras de la industria del acero. "En FERROMAX, no solo encuentran productos y servicios de calidad mundial, nuestros clientes encuentran respaldo, la asesoría experta y soluciones de calidad hechas para durar. Nos hemos convertido en un referente en el desarrollo y la fabricación de marcas líderes que entregan una insuperable propuesta de valor, con cada uno de nuestros productos en hierro, perfiles de metal mecánica, estructuras y cubiertas de techos, fabricadas con materias primas de calidad mundial, aceros de alta resistencia y mayores recubrimientos para una mayor duración y nuestro exclusivo servicio de fabricación a longitud exacta, sin costo adicional, que cumplen con los más altos estándares internacionales, para que nuestros clientes construyan con la máxima calidad al mejor precio", afirmó Arturo Benítez, gerente país de Ferromax Honduras.

Ciudadanía corporativa y responsabilidad social

El compromiso de Grupo Ferromax es impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que atiende, haciendo siempre lo correcto, gracias a su sólida Cultura Corporativa fundamentada en la vivencia de los valores que los hacen únicos. Su Responsabilidad Social Empresarial está inmersa en su modelo de negocios, siendo un factor importante en la lucha para disminuir el déficit habitacional, porque reconocen que la vivienda es un factor primordial para el desarrollo humano y es fundamental para que los programas de salud y educación sean efectivos en el desarrollo integral de las familias. Grupo Ferromax genera miles de empleos directos y relacionados, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores, clientes y la sociedad en general, dinamizando la economía por medio de su cadena de más de 250 Centros de Servicio, con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Además, por medio de su programa de capacitación, han formado a más de 12,000 clientes sobre el uso y aplicación de sus productos, fortaleciendo el conocimiento en la industria.

Compromiso con sus clientes