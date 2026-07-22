BAC impulsa la transformación tecnológica en Honduras con el evento “The Future Of Digital 2026: IA Orquestada”

Tegucigalpa.

BAC Honduras presentó oficialmente la segunda edición de The Future Of Digital 2026: “IA Orquestada: el nuevo poder”, un relevante encuentro de carácter regional orientado a analizar la profunda transformación que la inteligencia artificial, los datos y la automatización están generando en el entorno empresarial. El evento fue anunciado en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), contando además con la organización de IdeaWorks International y el valioso respaldo de Televicentro y Emisoras Unidas.

La cita tecnológica se llevará a cabo el 13 de agosto de 2026 en el Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Durante esta intensiva jornada, líderes de la industria, emprendedores, ejecutivos de PYMES y profesionales de diversas áreas participarán en conferencias magistrales, paneles de discusión y espacios formativos de alto nivel junto a destacados especialistas tanto locales como internacionales.

Tras el notable éxito de la edición anterior en 2025, calificada como la primera Expo Digital de Centroamérica, el congreso regresa este año con un enfoque centrado en la toma de decisiones estratégicas a través de la IA orquestada. La agenda técnica incluirá temáticas fundamentales como Agentic AI, automatización de procesos, ciberseguridad, ciencia del comportamiento, herramientas avanzadas como Gemini y Copilot, y la aplicación directa de la inteligencia artificial en el crédito, el sector inmobiliario y el análisis de mercados emergentes.