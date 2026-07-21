Diunsa presenta la Feria del Juguete y Navidad para empresas

San Pedro Sula.

Con el propósito de brindar soluciones integrales a las empresas hondureñas, Diunsa realiza su Feria del Juguete y Navidad, un espacio exclusivo diseñado para que las empresas y organizaciones, puedan planificar y adquirir los obsequios destinados a sus colaboradores durante el Día del Niño y las celebraciones de fin de año. La feria reúne en un solo lugar una amplia variedad de juguetes, bicicletas, tarjetas de regalo y muchas opciones más, con productos de las mejores marcas, precios competitivos y la calidad que caracteriza a Diunsa.

Este evento está dirigido a empresas de distintos sectores, como la industria maquiladora, alimentos, bebidas, comercio y servicios, que cada año reconocen el esfuerzo de sus colaboradores mediante la entrega de regalos. Durante la feria, los representantes de las empresas reciben atención personalizada por parte del equipo de Diunsa, quienes les asesoran para seleccionar las mejores alternativas de acuerdo con su presupuesto, cantidad de colaboradores y necesidades específicas, facilitando así un proceso de compra ágil, cómodo y eficiente. Además de encontrar un ambiente especialmente acondicionado para realizar sus compras, los clientes corporativos pueden conocer las novedades de la temporada, acceder a beneficios exclusivos y realizar sus pedidos con anticipación para garantizar la disponibilidad de los productos.