Gatorade Challenge 5K y 10K llega a Copán Ruinas: únete a la gran fiesta de deporte y cultura

San Pedro Sula.

Toda Honduras se preparan para uno de los eventos deportivos más emocionantes del año. El próximo sábado 10 de octubre, las milenarias y pintorescas calles de Copán Ruinas volverán a convertirse en el punto de encuentro ideal para corredores y entusiastas de la vida sana, gracias a la realización de la segunda edición del Gatorade Challenge 5K y 10K. Esta cita promete trascender la simple competencia deportiva para ofrecer a todos los asistentes una jornada verdaderamente inolvidable donde convergen la tradición y la vitalidad.

La gran carrera tendrá su esperado banderazo de salida a las 5:00 a.m. desde el icónico Parque Central de Copán Ruinas. Los atletas recorrerán rutas cuidadosamente trazadas y rodeadas de la rica historia y los majestuosos paisajes naturales de la zona occidente del país. Con dos distancias disponibles, 5K y 10K, el desafío está diseñado de manera inclusiva, pensado tanto para quienes dan sus primeros pasos en el mundo del *running* como para los atletas más experimentados que buscan romper sus propias marcas personales. Más allá de la adrenalina de la competencia, el Gatorade Challenge se erige como una plataforma perfecta para impulsar el turismo deportivo en uno de los destinos más emblemáticos de Honduras. Copán Ruinas, reconocido a nivel internacional por su invaluable legado arqueológico maya y su vibrante riqueza cultural, ofrece el telón de fondo perfecto. Así, los corredores y sus acompañantes podrán disfrutar de un fin de semana lleno de energía, tradición y sana convivencia en un entorno incomparable.

El espíritu de esta competencia tiene, además, un marcado y noble carácter solidario que beneficia directamente a la comunidad anfitriona. Al ser parte de este reto, los participantes estarán contribuyendo a una gran causa, ya que un porcentaje de los fondos recaudados mediante las inscripciones será destinado íntegramente a apoyar las loables labores de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Copán Ruinas, instituciones vitales para la seguridad, rescate y bienestar de la región. Con la organización de esta segunda edición, Gatorade reafirma de manera contundente su compromiso con el fomento del deporte y el respaldo a iniciativas que generan un impacto verdaderamente positivo en la sociedad hondureña. La marca líder consolida así la estrecha unión entre la comunidad, los deportistas apasionados y las empresas que apuestan por el desarrollo integral del país, demostrando con hechos por qué siguen siendo reconocidos como el G.O.A.T. de la hidratación.