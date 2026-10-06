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Fundación Lady Lee y sus marcas aliadas lanzan la campaña “Luchemos Juntos”

El evento de lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del City Mall en San Pedro Sula el pasado 6 de octubre. La presentación contó con la presencia de ejecutivos, medios de comunicación y representantes de la fundación beneficiada.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 15:18 -
  • Redacción
Fundación Lady Lee y sus marcas aliadas lanzan la campaña “Luchemos Juntos”

La corporación busca apoyar activamente a la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM) durante todo este mes. A través de sus principales marcas, se recaudarán fondos para beneficiar a las mujeres hondureñas que enfrentan esta enfermedad.
San Pedro Sula.

La Fundación Lady Lee y la Corporación Lady Lee inauguraron oficialmente la campaña “Luchemos Juntos”, una iniciativa solidaria diseñada para combatir el cáncer de mama en Honduras. Este esfuerzo conjunto tiene como propósito principal brindar apoyo y contribuir a las acciones que desarrolla FUNHOCAM en beneficio de la salud de las mujeres.

Para lograr un impacto significativo a nivel nacional, la corporación ha sumado a sus marcas más reconocidas para participar en esta noble causa. Entre las empresas que forman parte de la campaña se encuentran Lady Lee, Wendy’s, Papa John’s, City Mall y Megaplaza. Todas ellas destinarán a FUNHOCAM parte de lo recaudado a través de productos y actividades especiales.

Fundación Lady Lee y sus marcas aliadas lanzan la campaña “Luchemos Juntos”

Durante el evento de presentación, los ejecutivos detallaron las promociones específicas que estarán vigentes en el mes de octubre. Lady Lee ofrecerá a sus clientes tote bags con un diseño alusivo a la campaña, mientras que la cadena Wendy’s tendrá disponible su Fresa Pink Frosty Shake. Por su parte, Papa John’s ofrecerá el Pink Combo, que incluye una pizza Carnívora mediana con orilla de queso y dos bebidas.

Además de la oferta gastronómica y de tiendas, los centros comerciales también tendrán un rol protagónico para atraer a los consumidores. City Mall y Megaplaza organizarán diversas actividades especiales a lo largo del mes. Estas dinámicas serán anunciadas mediante sus redes sociales para incentivar la participación del público general y dar a conocer la iniciativa.

Fundación Lady Lee y sus marcas aliadas lanzan la campaña “Luchemos Juntos”

Fabián Flores, Jefe de Fundación Lady Lee, destacó la importancia de esta unión solidaria: “Luchemos Juntos nace de la convicción de que cuando unimos esfuerzos podemos generar un impacto mayor”. El ejecutivo enfatizó que buscan crear conciencia sobre la detección temprana y acompañar a las pacientes, poniendo todas sus plataformas al servicio de esta causa.

Con el lanzamiento de “Luchemos Juntos”, la Corporación Lady Lee y su fundación reafirman su compromiso de generar un aporte positivo en la sociedad hondureña. La campaña se mantendrá activa durante todo el mes de octubre, invitando a la población a sumarse mediante la adquisición de los productos conmemorativos en tiendas, restaurantes y centros comerciales a nivel nacional.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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