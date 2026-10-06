Fundación Lady Lee y sus marcas aliadas lanzan la campaña “Luchemos Juntos”

San Pedro Sula.

La Fundación Lady Lee y la Corporación Lady Lee inauguraron oficialmente la campaña “Luchemos Juntos”, una iniciativa solidaria diseñada para combatir el cáncer de mama en Honduras. Este esfuerzo conjunto tiene como propósito principal brindar apoyo y contribuir a las acciones que desarrolla FUNHOCAM en beneficio de la salud de las mujeres. Para lograr un impacto significativo a nivel nacional, la corporación ha sumado a sus marcas más reconocidas para participar en esta noble causa. Entre las empresas que forman parte de la campaña se encuentran Lady Lee, Wendy’s, Papa John’s, City Mall y Megaplaza. Todas ellas destinarán a FUNHOCAM parte de lo recaudado a través de productos y actividades especiales.

Durante el evento de presentación, los ejecutivos detallaron las promociones específicas que estarán vigentes en el mes de octubre. Lady Lee ofrecerá a sus clientes tote bags con un diseño alusivo a la campaña, mientras que la cadena Wendy’s tendrá disponible su Fresa Pink Frosty Shake. Por su parte, Papa John’s ofrecerá el Pink Combo, que incluye una pizza Carnívora mediana con orilla de queso y dos bebidas. Además de la oferta gastronómica y de tiendas, los centros comerciales también tendrán un rol protagónico para atraer a los consumidores. City Mall y Megaplaza organizarán diversas actividades especiales a lo largo del mes. Estas dinámicas serán anunciadas mediante sus redes sociales para incentivar la participación del público general y dar a conocer la iniciativa.