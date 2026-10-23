Fundación Ficohsa conmemora 28 años con la apertura de su centro preescolar número 152, en Olancho

Catacamas.

En el marco de su 28 aniversario de labor ininterrumpida en favor de la niñez hondureña, Fundación Ficohsa alcanzó un nuevo hito educativo al inaugurar el centro preescolar “Sandra Julissa Juárez”. La obra, erigida en el caserío Esfuerzo Propio de la aldea El Hormiguero, en Catacamas, Olancho, se concretó gracias a una alianza estratégica con la Asociación CEPUDO Honduras y la organización Food For The Poor. Con esta edificación, la entidad eleva a 152 el total de centros educativos respaldados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Este nuevo recinto sustituye las condiciones precarias y limitadas en las que anteriormente recibían clases los menores del sector, ofreciéndoles ahora un entorno pedagógico digno y propicio para su desarrollo integral. La construcción representa el segundo proyecto levantado desde sus cimientos mediante el trabajo coordinado de las tres organizaciones, las cuales unieron capacidades y recursos para responder a las necesidades comunitarias y brindar mayores oportunidades a la primera infancia. Con la apertura de este espacio, la fundación suma su primer recinto preescolar en Catacamas y amplía a seis los establecimientos atendidos en el departamento de Olancho. En términos globales, la red de apoyo de Ficohsa consolida una sólida cobertura nacional con presencia en 33 municipios distribuidos en 16 de los 18 departamentos del país, fortaleciendo el acceso a la formación prebásica en zonas de alta vulnerabilidad.

Durante los actos protocolarios, el presidente de Fundación Ficohsa, Juan Carlos Atala, destacó que cada aula habilitada renueva la misión de construir un mejor futuro para la niñez y agradeció a los aliados por hacer posible el alcance de esta meta. En esa misma línea, doña Linda Coello, presidenta de CEPUDO Honduras, subrayó el orgullo de materializar este segundo proyecto conjunto y reafirmó que las alianzas sólidas son indispensables para generar transformaciones profundas y duraderas en las comunidades. Más allá de la entrega de la infraestructura, el jardín de niños se integrará formalmente al programa “Educando Nuestro Futuro”. Bajo esta iniciativa, la comunidad escolar recibirá un acompañamiento continuo que contempla la entrega de mobiliario adaptado para infantes, capacitación a docentes, mantenimiento permanente de las instalaciones, programas formativos y la asignación de merienda escolar para incentivar la asistencia a clases y frenar la deserción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse