San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años, Diunsa presenta su sexta Memoria de Sostenibilidad, correspondiente al período 2024–2025, bajo el título “Compromiso que trasciende”. La publicación reúne los principales avances de su gestión económica, ambiental y social, así como los desafíos y oportunidades para continuar fortaleciendo una operación responsable. Durante dos años, Diunsa amplió su presencia con siete nuevas tiendas; al cierre de 2025 contaba con 18 establecimientos en ocho ciudades. “Entendemos la sostenibilidad como un compromiso permanente, que debe integrarse cada vez más a nuestra estrategia y a nuestra manera de hacer negocios”, expresa Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, en el mensaje que abre la memoria.

Crecimiento, innovación y experiencia del cliente

La expansión de Diunsa durante 2024 y 2025 estuvo acompañada por la evolución de sus tres formatos comerciales y el fortalecimiento de una estrategia que integra tiendas físicas, comercio electrónico, ventas mayoristas y el canal corporativo. Como parte de esta transformación, la empresa renovó su sitio web y aplicación móvil.

En atención al cliente, Diunsa mejoró procesos y espacios de servicio, incorporó herramientas para dar seguimiento a las solicitudes y fortaleció la preparación de los equipos que atienden antes, durante y después de la compra. Estas acciones buscan ofrecer experiencias más cercanas, ágiles y confiables a las familias hondureñas.

Oportunidades para el talento y desarrollo económico

Durante el período, la empresa acumuló más de 208 mil horas de capacitación y otorgó 185 becas educativas a colaboradores y sus familias. En 2025, las mujeres ocuparon el 51 % de los cargos gerenciales, como parte de las acciones de Diunsa para promover el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Avances en gestión ambiental

La Memoria destaca los esfuerzos dirigidos al uso eficiente de los recursos y a la incorporación de energía renovable. En 2025, la energía fotovoltaica representó el 32 % del consumo energético de la empresa, frente al 18 % registrado en 2024. Durante el período 2024-2025, Diunsa también gestionó más de 620 toneladas de cartón y plástico para reciclaje, como parte de sus iniciativas de aprovechamiento responsable de materiales.

Una contribución que llega a las comunidades

Entre 2024 y 2025, Diunsa destinó L 25.2 millones a inversión social, desarrollo sostenible y acciones de filantropía. Su programa de voluntariado corporativo sumó 7,785 horas de participación de colaboradores en iniciativas comunitarias y ambientales.